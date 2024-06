Gaby Sennebogen erhÃ¤lt E.H.C. Leadership Award 2024

Straubing. (PM Tigers) Die Alliance of European Hockey Clubs hat am heutigen Dienstagabend die Gewinner der diesjährigen Fenix Outdoor & Warrior Euro Hockey Awards...

Straubing. (PM Tigers) Die Alliance of European Hockey Clubs hat am heutigen Dienstagabend die Gewinner der diesjährigen Fenix Outdoor & Warrior Euro Hockey Awards bekanntgegeben.

Bereits zum achten Mal kürten die Verantwortlichen der E.H.C Alliance besondere Errungenschaften im europäischen Eishockeysport. In diesem Rahmen wurde Gaby Sennebogen, Geschäftsführerin der Straubing Tigers, mit dem E.H.C. Leadership Award 2024 ausgezeichnet. Seit über 15 Jahren leitet Gaby Sennebogen den Club ehrenamtlich und ist maßgeblich für das nachhaltige Wachstum des Clubs verantwortlich.

Die Alliance of European Hockey Clubs begründete die Auszeichnung wie folgt: „Für die Einführung einer unternehmerischen Denkweise, für die Entwicklung der Straubing Tigers zu einem überdurchschnittlich erfolgreichen Team und die gleichzeitige Integration des Clubs in das soziale Gefüge der Stadt Straubing sowie für die einzigartige Position als ehrenamtliche CEO.“

Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, über Gaby Sennebogen: „Ich bin außerordentlich begeistert von dem, was Gaby für unsere Organisation leistet. Seit Gaby unseren Club mit Herzblut leitet, haben wir uns jeder Hinsicht enorm weiterentwickelt und die ganze Infrastruktur modernisiert. Ihre Arbeit ist nicht nur der Grundstein für unseren wirtschaftlichen Erfolg – sondern auch für unsere sportlichen Errungenschaften. Ich bin stolz, mit Gaby arbeiten zu dürfen und gratuliere ihr ganz herzlich zu dem verdienten Award.“