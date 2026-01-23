Fußballergebnis zwischen Berlin und Ingolstadt: Eisbären gewinnen gegen die Panther mit 2:1

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin können im letzten Heimspiel vor der anstehenden Olympiapause einen Erfolg verzeichnen.

Die Berliner setzten sich am Freitagabend in der ausverkauften Uber Arena mit 2:1 gegen den ERC Ingolstadt durch.

Im umkämpften Startdrittel ging es hin und her. Die Panther waren zwar offensiv das aktivere Team, aber beide Mannschaften erspielten sich teilweise vielversprechende Chancen. Es dauerte jedoch bis in die Anfangsphase des Mittelabschnitts, ehe der erste Treffer des Abends erzielt wurde.

Ty Ronning (21.) brachte die Gastgeber in Führung. Johannes Krauß (24.) konnte jedoch wenig später für die Ingolstädter ausgleichen. In der Folge waren beide Mannschaften darauf bedacht, dem Gegner möglichst wenige Möglichkeiten zu bieten.

Auch im Schlussdrittel blieb es eine äußerst umkämpfte Partie. Großchancen blieben aber zunächst weiter Mangelware. Kurz vor Spielende nutzte Marcel Noebels (57.) eine Berliner Chance und brachte den Hauptstadtclub erneut in Front. Im weiteren Spielverlauf warfen die Schanzer alles nach vorne, es blieb aber beim 2:1-Heimsieg der Eisbären.

Die Eisbären Berlin bestreiten am Sonntag, den 25. Januar ihre nächste Partie. Dann gastiert der Hauptstadtclub bei den Löwen Frankfurt. Spielbeginn ist um 16:30 Uhr.

Serge Aubin (Cheftrainer Eisbären Berlin): „In der ersten Hälfte der Partie war Ingolstadt die bessere Mannschaft. Im Startdrittel hatten sie die Kontrolle übers Spiel und haben die Zweikämpfe gewonnen. Wir sind dann ordentlich in den zweiten Spielabschnitt gestartet und konnten in Führung gehen. Danach ging es hin und her. Beide Torhüter haben heute sehr gut gehalten. Uns war bewusst, dass es im Schlussdrittel auf einen Moment ankommen könnte. Wir konnten dann durch einen guten Spielzug von Leo Pföderl und Marcel Noebels in Führung gehen. Ich freue mich für meine Spieler, dass wir vor unseren Fans einen wichtigen Sieg verbuchen konnten.“

Marcel Noebels (Stürmer Eisbären Berlin): „Es war sehr ausgeglichen und ein enges Spiel. Uns war bewusst, dass der erste Fehler im Schlussdrittel entscheidend sein kann. Zum Glück konnten wir dann wieder in Führung gehen. Es hätte aber auch anders ausgehen können. In Unterzahl haben wir sehr gut gearbeitet und wenig zugelassen. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – ERC Ingolstadt 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Stettmer (Hildebrand) – Müller, Wissmann (C); Geibel, Mik; Smith, Reinke – Kirk, Pföderl, Ronning; Tiffels (A), Dea, Noebels; Bergmann, Eder, Lancaster; Hördler, Leden – Trainer: Serge Aubin

ERC Ingolstadt: Brochu (Williams) – Breton, Ellis; Ruopp, Hüttl; Spornberger, Rosa-Preto – Agostino, Powell, Girduckis; Schmölz, Abbandonato, Barber; Sheen, Keating, J. Krauß; Hauf, Pietta, P. Krauß – Trainer: Mark French

Tore

1:0 – 20:53 – Ronning (Kirk) – EQ

1:1 – 23:37 – J. Krauß (Sheen, Hüttl) – EQ

2:1 – 56:22 – Noebels (Pföderl, Mik) – EQ

Strafen Eisbären Berlin: 6 (2, 2, 2) Minuten – ERC Ingolstadt: 10 (2, 4, 4) Minuten

Schiedsrichter Marian Rohatsch, Christopher Schadewaldt (Tobias Treitl, Dominic Kontny)

Zuschauer 14.200

