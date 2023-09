Fulminantes erstes Drittel in Frankfurt â€“ Bundestrainer Kreis begeistert von Boom in der DEL â€“ Cramarossa mit erstem Profi-Hattrick

Artikel anhören Bonn. (PM MagentaSport) Die Löwen Frankfurt empfingen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven und das erste Drittel hatte einiges zu bieten. In einem...

Bonn. (PM MagentaSport) Die Löwen Frankfurt empfingen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven und das erste Drittel hatte einiges zu bieten.

In einem spektakulären Auftaktabschnitt erwischen die Gäste aus Fischtown den besseren Start und konnten zweimal vorlegen. Frankfurt hatte aber stets eine schnelle Antwort parat und ging dann nach 13 Minuten erstmals in Führung. Im zweiten Drittel ging es nicht mehr so actionreich weiter. Doch der Kanadier Joe Cramarossa machte sein drittes Tor und stellt kurz vor der Sirene auf 4:2. Nach alter Frankfurter Tradition fliegen dann die Gummihühner kurz vor Ende des zweiten Drittels, nachdem sich Chad Nehring eine unnötige Strafe eingefangen hat. Doch sonst gab es für die Zuschauer wenig zu meckern. Vor den Augen des deutschen Bundestrainers Harold Kreis kommen die Pinguins nicht mehr zurück. Die Frankfurter siegen mit 4:2 – Mann der Partie ist Joe Cramarossa mit drei Treffern.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen übermittelt durch MagentaSport. Die große Konferenz am Freitag ab 19 Uhr auf MagentaSport.

Löwen Frankfurt – Bremerhaven 4:2

Ein verdientes 4:2 für die Heimmannschaft zum Auftakt des 3. Spieltags. Nach einem sensationellen Start in das Spiel kommen die Frankfurter nach zweimaligem Rückstand zurück und gewinnen dank der drei Tore von Cramarossa gegen Bremerhaven.

Nach seinem Wechsel von Mannheim nach Frankfurt zeigt der Kanadier früh in der Saison seine Qualität. „Habe schon lange nicht mehr drei Tore geschossen in einem Spiel, als Profi noch nie. Ein tolles Gefühl vor den heimischen Fans, dann auch den Sieg zu holen. In Mannheim war es eine andere Situation für mich, hier bin ich ein großes Puzzelstück im Frankfurter Spiel und das probiere ich bestmöglich umzusetzen.“

Die Fischtown Pinguins hatten deutlich mehr Schüsse aufs Frankfurter Tor können ihre zweifache Führung, aber nicht in einen Sieg ummünzen. Philip Rosa-Preto moniert die Chancenverwertung: „Wir wurden dafür bestraft und müssen dann einfach weitermachen. Wenn wir unsere Chancen reinmachen sieht das auch anders aus.“

Zu Gast in der Frankfurter Eissporthalle war auch Bundestrainer Harold Kreis, samt seiner Silbermedaille, die bei ihm einen besonderen Platz zu Hause hat. Besonders freut den Coach vor allem der Boom in der PENNY DEL: „Wenn wir die Leute nach dieser Silbermedaille begeistern konnten ins Stadion zu gehen, dann ist es toll.“

Am Freitag wird der Bundestrainer sich das Topspiel der Kölner Haie in München anschauen.

Der 3. Spieltag der PENNY DEL in der Konferenz live bei MagentaSport:

Freitag, 22. September 2023

Ab 19 Uhr live in der Konferenz:

Nürnberg Ice Tigers – Düsseldorfer EG

Adler Mannheim – Iserlohn Roosters

Augsburger Panther – Eisbären Berlin

ERC Ingolstadt – Schwenninger Wild Wings

EHC Red Bull München – Kölner Haie

Grizzlys Wolfsburg – Straubing Tigers

Der 4. Spieltag

Sonntag, 24. September 2023

Ab 13.45 Uhr: Adler Mannheim – Eisbären Berlin

Ab 15.00 Uhr: Kölner Haie – DEG

Ab 16.15 Uhr: Straubing Tigers – Löwen Frankfurt, Iserlohn Roosters – ERC Ingolstadt,

Ab 18.45 Uhr: Pinguins Bremerhaven – EHC Red Bull München, Schwenninger Wild Wings – Grizzlys Wolfsburg, Augsburger Panther – Nürnberg Ice Tigers

