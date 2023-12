Fulminanter Indians-Heimsieg gegen Weiden

Artikel anhören Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen bescherte seinen Fans zwei Tage vor Heiligabend das perfekte Weihnachtsgeschenk. In einem packenden Spiel gegen den Tabellenführer...

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen bescherte seinen Fans zwei Tage vor Heiligabend das perfekte Weihnachtsgeschenk.

In einem packenden Spiel gegen den Tabellenführer aus Weiden siegten die Indianer am Ende mit 5:4. Jaro Hafenrichter feierte mit einem Hattrick einbeeindruckendes Comeback und 2550 Zuschauer verwandelten den Hühnerberg in ein wahres Tollhaus. Zum „Spiel der Herzen“ gab es eine weitere tolle Nachricht. Insgesamt 18.000 Euro konnten an die Kinderklinik Memmingen übergeben werden.

Die Indians starteten mit Marco Eisenhut im Tor. Jaro Hafenrichter gab sein Comeback und lief damit, nach langer Verletzung, in seinem ersten Saisonspiel auf. Memmingen kam gut ins Spiel und machte es den Blue Devils von Anfang an schwer. Die Indians hatten, trotz einem relativ ausgeglichenen Spielgeschehen, leichte Vorteile. Aber das Gästeteam von Trainer Sebastian Buchwieser zeigte seine individuelle Klasse. Tomas Rubes nutzte einen individuellen Fehler zum 1:0 (8.Minute), David Elsner legte zum 2:0 in Überzahl nach (15.Minute). Mit diesem Spielstand ging es in die erste Drittelpause.

Die Indianer kämpften im zweiten Drittel weiter und zeigten große Leidenschaft. Marcus Marsall nutzte einen Abpraller zum 1:2 (22.Minute). Die Maustädter waren nun beflügelt und spielten Weiden phasenweise im eigenen Drittel fest. Kurz vor Ende des zweiten Drittels schlug die Stunde von Jaro Hafenrichter. Memmingens Topspieler erzielte fünf Sekunden vor der Pausensirene das wichtige 2:2.

Das letzte Drittel wurde von allen Anhängern mit Spannung erwartet. Die mehr als 2500 Zuschauer auf den Rängen spürten, dass gegen die Blue Devils am heutigen Abend Punkte drin waren. Dementsprechend peitschte der Hühnerberg sein Team nach vorn. Doch es waren zunächst die Gäste aus der Oberpfalz, die durch David Elsner in Überzahl erneut mit 3:2 in Führung gingen. Memmingen steckte aber nicht auf. Im Gegenteil: Die Indians wurden immer entschlossener. Ein Penalty zugunsten des ECDC wurde zwar vergeben, doch der Ausgleich fiel dann in der 52.Minute. Jaro Hafenrichter traf zum 3:3. Etwas überraschend war dann der Treffer des EV Weiden in der 55.Minute. Einen Schuss von der blauen Linie fälschte Tomas Rubes zum 4:3 für den Tabellenführer ab. Die Messe war aber noch nicht gelesen und die letzten fünf Minuten glichen aus Indians-Sicht einem Drehbuch mit Happy End. Nur eine Minute später fiel zuerst der 4:4 Ausgleich, Jaro Hafenrichter brachte mit seinem Hattrick den Hühnerberg zum Beben. Und das sollte es noch nicht gewesen sein, an diesem Abend waren es die Rot-Weißen, die diesen Sieg unbedingt wollten und sich für den leidenschaftlichen Auftritt am Schluss belohnten. Jaro Hafenrichter, Man of the Match, bediente Matej Pekr mustergültig, der die Scheibe zum 5:4 unter die Latte hämmerte (60.Minute). Damit ging das Team von Coach Huhn als verdienter Sieger vom Eis und bezwang die Blue Devils Weiden am heimischen Hühnerberg.

Mit diesem Sieg können die Indianer beruhigt ins Weihnachtsfest gehen. Doch rund um die Feiertage geht es schon bald für den ECDC weiter. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag fahren die Memminger zum Auswärtsspiel nach Heilbronn. Spielbeginn bei den Falken ist um 18:30 Uhr. Das nächste Heimspiel am Hühnerberg findet am 28.12. gegen den EC Peiting statt. Eröffnungsbully ist um 19:30 Uhr. Karten sind bereits online im VVK verfügbar.

Spiel der Herzen:

Nach der Schlussirene konnten unfassbare 18.000 Euro an die Kinderklinik Memmingen übergeben worden. Die rund 6000 Euro, welche im Stadion gesammelt wurden, rundete der Indians Hauptsponsor GEFRO auf 9000 Euro auf. Auch die VR-Bank legte noch einmal 3000 Euro oben drauf. Als Abschluss verdoppelte der Round Table Memmingen, die im Stadion gesammelte Summe, so dass am Ende 18.000 Euro übergeben werden konnten. Die Summe wird von der Kinderklinik dazu verwendet ein spezielles Beatmungsgerät für Früh- und Neugeborene anzuschaffen.

ECDC Memmingen – Blue Devils Weiden 5:4 (0:2/2:0/3:2)

Tore: 0:1 (8.) Rubes (4.5), 0:2 (15.) Elsner (Rubes, Gläser, 5-4), 1:2 (22.) Marsall (Menner, Bräuner), 2:2 (40.) Hafenrichter (Svedlund, Pekr), 2:3 (42.) Elsner (Davis, Voit, 5-4), 3:3 (52.) Hafenrichter (Svedlund, Homjakovs, 5-4), 3:4 (55.) Rubes (Kolb, Gläser), 4:4 (56.) Hafenrichter (Pekr, Svedlund), 5:4 (60.) Pekr (Hafenrichter, Homjakovs).

Strafminuten: Memmingen 13 – Weiden 13

Zuschauer: 2550

ECDC Memmingen: Eisenhut (Meder) – Svedlund, Dobryskin; Kasten, Mastic; Peleikis, Menner; Häring – Fominych, Homjakovs, Pekr; Meier, Meisinger, Pfalzer; Hafenrichter, Bräuner, Marsall; Ott, Busch, Sarto.