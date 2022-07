FÃ¼ssen: Weiterer StÃ¼rmer hat seinen Vertrag verlÃ¤ngert

Füssen. (PM EVF) Trotz seiner erst 22 Jahre hat Ondrej Zelenka bereits 145 Spiele für den EV Füssen absolviert. Und es werden weitere hinzu...

Füssen. (PM EVF) Trotz seiner erst 22 Jahre hat Ondrej Zelenka bereits 145 Spiele für den EV Füssen absolviert.

Und es werden weitere hinzu kommen, denn der Rechtsschütze hat für die nächste Saison beim EVF unterschrieben. Es wird seine vierte in der Oberliga sowie seine sechste in der ersten Mannschaft sein. Dabei soll Ondrej sein Scoring-Potential der Debütsaison in der Oberliga mit dem deutlich verbesserten Defensivspiel der letzten Spielzeit kombinieren. Das Potential dazu ist bei dem jungen Stürmer auf jeden Fall vorhanden.

Chance erkannt und genutzt könnte man sagen, denn eigentlich war der im tschechischen Teplice geborene Zelenka letztes Jahr als Förderlizenzspieler für den Bayernligisten und EVF-Partner Schongau Mammuts vorgesehen gewesen, weil seine Entwicklung etwas stagnierte. Dort sollte der technisch beschlagene Stürmer auch in einer anderen Rolle im Team Erfahrungen sammeln. Durch das Verletzungspech im Füssener Kader verblieb er jedoch fest am Kobelhang und absolvierte am Ende 43 von möglichen 44 Spielen. Dabei erzielte er zwei Treffer und bereitete sieben weitere vor. Neben dieser Punktesteigerung gegenüber dem Vorjahr (5 Zähler) konnte Ondrej auch mit einer deutlichen Steigerung in der Plus/Minus-Wertung aufwarten.

Im Nachwuchsbereich war der Rechtsschütze nach seinem Wechsel 2013 von Bad Nauheim schon mehrere Jahre beim EVF aktiv gewesen. In der Schüler-Bundesliga, DNL2 und DNL hatte er immer zu den besten Scorern gehört, eher er kurz nach seinem 18. Geburtstag auch sein Debüt in der ersten Mannschaft feiern konnte.

Statement Ondrej Zelenka: „Ich fühle mich in Füssen sehr wohl, deswegen musste ich nicht lange überlegen ob ich ein weiteres Jahr bleibe. Ich möchte nochmals mit harter Arbeit einen Schritt nach vorne machen und freue mich schon riesig auf die neue Saison. Natürlich mit zahlreicher Unterstützung durch die Fans.“

Statement Trainer Janne Kujala: „Ondra hatte letzte Saison anfangs Schwierigkeiten, ist dann aber immer mehr in Fahrt gekommen. Im Spiel mit der Scheibe ist er schon sehr gut, jetzt will er in der neuen Saison zeigen, dass er im Team auch eine größere Rolle einnehmen kann. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm in der nächsten Saison.“ (MiL)

Steckbrief Ondrej Zelenka

Geburtsort: Teplice

Alter: 22 Jahre

Nachwuchs: Bad Nauheim, Füssen

Oberliga: 125 Spiele mit 31 Punkten

Für den EVF gesamt: 145 Spiele – 16 Tore – 24 Vorlagen – 40 Punkte