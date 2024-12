FÃ¼ssen und HÃ¶chstadt die nÃ¤chsten PrÃ¼fsteine fÃ¼r die Bayreuth Tigers

Für die onesto Tigers stehen am Wochenende noch zwei Spiele an, bevor es in eine Weihnachtspause geht, da man am 26. Dezember spielfrei hat....

Für die onesto Tigers stehen am Wochenende noch zwei Spiele an, bevor es in eine Weihnachtspause geht, da man am 26. Dezember spielfrei hat.

Am Freitag gastiert um 20 Uhr der EV Füssen zum Weihnachtsheimspiel im Tigerkäfig, ehe es am Sonntag zum fränkischen Duell nach Höchstadt geht. In beiden Spielen trifft man auf Teams, die knapp vor den Tigers in der Tabelle stehen. Füssen (1 Punkt mehr bei einem Spiel weniger) und Höchstadt (3 Punkte mehr bei zwei weniger absolvierten Spielen) sind direkt Konkurrenten beim Kampf um Platz 10 und einen Einzug in die Pre-Playoffs.

Zum Heimspiel am Freitag werden die onesto Tigers einmalig in speziell gestalteten Weihnachtstrikots auflaufen. Diese werden im Anschluss an die Partie gegen Füssen im Stadion meistbietend versteigert.

Mit dem EV Füssen gastiert das statistisch drittbeste Powerplay der Liga (24,7 Prozent) am Roten Main, womit man recht klar vor den Tigers (21,5 Prozent) liegt. In Unterzahl ist der Unterschied ähnlich: Füssen liegt hier bei 79,1 Prozent, die Tigers bei 74,8 – der Vorteil bei den „special teams“ liegt zumindest statistisch bei den Gästen. Topscorer beim Team aus dem Allgäu ist Bauer Neudecker (23 Tore und 9 Vorlagen) vor William Jerry (14 + 14) und Julian Straub (7 + 21), punktbester Verteidiger ist Jakob Peukert mit 12 Vorlagen. Im Tor steht meist Vielspieler Benedikt Hötzinger mit einer Fangquote von 89,6 Prozent.

In den letzten acht Partien gelang dem EV Füssen nur ein Sieg, als man die Heilbronner Falken mit 6:4 schlagen konnte. Zuletzt gab. Zuletzt gab es drei Niederlagen gegen Stuttgart, Höchstadt und Passau mit insgesamt 15 Gegentoren. Beide bisherigen Duelle konnte der EVF für sich entscheiden: Einem 5:3-Sieg zum Saisonauftakt im Tigerkäfig ließ man einen 4:1-Heimsieg folgen. Die Serie der vielen Niederlagen hatte am gestrigen Mittwoch Konsequenzen. Coach Juhani Matikainen wurde von seinen Aufgaben entbunden. Bis zum Ende der laufenden Saison wird Georg „Schorsch“ Holzmann übernehmen, der als „Hall of Famer“ seine Spuren als Spieler aber auch in den letzten 20 Jahren als Trainer im Deutschen Eishockeysport hinterlassen hat.

Der Höchstadter EC kommt wartet mit einem harten Programm in den Knochen auf die onesto Tigers: Aufgrund der Bauarbeiten an der heimischen Eishalle und den daher verschobenen Heimspielen waren zuletzt in nahezu jeder Woche zusätzliche Spiele terminiert. Trotzdem kann man diese Phase mit 5 Siegen aus den letzten 10 Spielen durchaus als erfolgreich werten, was sich auch am beständigen Klettern in der Tabelle sieht. Erst am Dienstag musste man zuhause ran und unterlag Bietigheim knapp mit 2:3 nach Verlängerung.

Topscorer der Alligatoren ist Anton Seewald (13 + 18) vor Klavs Planics (9 + 12) und Jakob Fardoe (5 + 15). Ex-Tiger Tim Zimmermann konnte erst 12 Spiele absolvieren, dabei gelangen ihm zwei Tore. Im Tor teilen sich sein Bruder Nico Zimmermann (Fangquote: 91,7 Prozent) und Michael Paterson-Jones (89,9 Prozent). In Sachen Powerplay liegt man mit 20,8 Prozent knapp hinter den Tigers, im Penaltykilling liegt man mit soliden 81,1 Prozent deutlich vor den Tigers. Auch in diesem Vergleich gingen beide bisherigen Duelle an den Gegner der Tiger: Einem 5:0-Sieg im Tigerkäfig ließ man einen 4:2-Heimsieg folgen.

Bei den Tigers lichtet sich langsam das Lazarett. Die erkrankten Spieler, die zuletzt nicht eingreifen konnten, befanden sich alle wieder im Training und sollten einsatzbereit für das Wochenende sein.

