FÃ¼ssen siegt mit 3:1 beim Verfolger Bayreuth

Füssen. (PM EVF) Der EVF hat seine Negativserie durch einen Auswärtssieg in Bayreuth beendet.

Der 3:1-Erfolg (1:0, 1:0, 1:1) bedeutete einen gelungenen Einstand für Trainer Georg Holzmann. Das für beide Mannschaften sehr wichtige Spiel war hart umkämpft, am Ende konnte der Angriff der Gastgeber auf den zehnten Platz abgewehrt und in der Tabelle sogar der Sonntagsgegner Riessersee überholt werden.

Der Eissportverein spielte ein sehr gutes erstes Drittel, verteidigte konsequent und hatte die besseren Chancen. So scheiterte Kryvorutskyy bei freier Schussbahn, in Unterzahl traf Neudecker den Pfosten, und auch Jerry hätte nach schönem Zug vor das Tor beinahe verwandelt. Treffer gab es einen, erzielt durch Bence Farkas, der nach schönem Querpass einschob. Bayreuth hatte eine große Gelegenheit bei einem 3 gegen 1 Konter, hier blieb Benedikt Hötzinger gegen den frei vor ihm auftauchenden Tatu Vihavainen Sieger.

Im Mitteldrittel änderten sich die Spielanteile dann aber. Die Gastgeber machten von Beginn an mehr Druck und hatten jetzt auch ein deutliches Chancenplus. Zur Hälfte der Partie hatten die Tigers drei sehr gute Konterchancen, verpassten aber knapp oder scheiterten an Hötzinger. Danach tauchte Farkas völlig frei vor dem Bayreuther Gehäuse auf, Torhüter Spiewok musste mit einer Riesenparade das fast sichere 0:2 verhindern. Das fiel dann dennoch, sieben Sekunden vor der Drittelpause profitierte Ondrej Zelenka von einem Abwehrschnitzer und verwandelte im Alleingang. Zuvor hatte Hötzinger gegen den ebenso freien Menner die Führung festgehalten.

So gut wie der zweite Abschnitt endete, so schlecht begann der letzte. Nach 35 Sekunden lief man bereits in einen Konter, der zum 1:2 durch Aidan Brown führte. Auch danach blieben die Tigers am Drücker, ehe der EVF innerhalb kürzester Zeit gleich zwei Pfostentreffer zu verzeichnen hatte. Bayreuth nahm sich in der Folge durch mehrere Strafzeiten selbst den Schwung, die Füssener konnten hier aber ebenfalls keine Vorentscheidung erzielen. Die größte Chance zum Ausgleich vergab Piskor, der erneut Hötzinger nicht überwinden konnte. Zwei Minuten vor Spielende kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Bence Farkas und Nicolas Jentsch auf EVF-Seite sowie Ondrej Nedved und Maurice Becker auf Seiten Bayreuths erhielten jeweils 5-Minuten-Strafen, Letzterer zusätzlich eine Spieldauer, weil er gegen einen Offiziellen zu ungestüm vorgegangen war. Im Anschluss agierte der Eissportverein nochmals in Überzahl und konnte hier endlich das erlösende 1:3 durch Bauer Neudecker erzielen. Der dritte Sieg im dritten Saisonspiel gegen Bayreuth war perfekt.

Aufstellung EV Füssen: Benedikt Hötzinger, Clemens Wiedemann; David Kaiser, Fabian Nifosi, Nicolas Jentsch, Moritz Nerb, Manuel Malzer, Lennart Britsch; Bauer Neudecker, Julian Straub, Bence Farkas, Maxim Kryvorutskyy, Billy Jerry, Nikita Naumann, Pius Seitz, Georg Thal, Ondrej Zelenka, Jakob Schuster, Tim Flammann.

Tore: 0:1 (9.) Farkas (Neudecker, Straub), 0:2 (40.) Zelenka, 1:2 (41.) Brown (Detig, Seto), 1:3 (59.) Neudecker (Seitz). Strafminuten Bayreuth 22 plus Spieldauer Becker, Füssen 16. Zuschauer 1129.

