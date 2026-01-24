Füssen siegt gegen Heilbronn in der Verlängerung

Füssen. (PM EVF) Mit viel Einsatz konnte der EVF den Tabellenfünften aus Heilbronn auch im zweiten Heimspiel bezwingen.

Diesmal hieß es 4:3 (3:1, 0:0, 0:2, 1:0) nach Verlängerung. Die Falken waren dabei der erwartet starke Gegner, Füssen konnte aber erneut überzeugen und sich zwei wichtige Punkte erkämpfen.

Starkes erstes Drittel des EVF. Die erste Strafzeit führte sofort zum 1:0 durch Julian Straub, der einen Schuss entscheidend abfälschte. Heilbronn kam nur schwer ins Spiel, setzte mit einem Innenpfostentreffer durch Anderson aber erstmals ein Ausrufezeichen. Besser machte es Bauer Neudecker, der mit einem Konter auf 2:0 stellte. Es war der 100. Treffer des US-Amerikaners im Trikot des EV Füssen. Nach einer ersten Druckphase der Gäste gelang Luis Ludin der absehbare Anschlusstreffer. Der EVF ließ sich aber nicht beirren und konterte durch Simon Boyko zum 3:1. Kurz vor der Pause hatte der Kanadier eine weitere Großchance, ebenso kurz darauf Neudecker. Die größte hatten jedoch die Falken, als bei einem Konter das Füssener Gehäuse offen war, Mayr und Babulis aber noch klären konnten.

Im Mitteldrittel wendete sich immer mehr das Blatt, Heilbronn zog das Tempo an und der Eissportverein musste mit vollem Einsatz agieren, um Gegentreffer zu vermeiden. Der starke Förderlizenzgoalie Rihards Babulis stand immer mehr im Mittelpunkt des Geschehens. Mit tollen Paraden hielt er den Vorsprung.

Dass die letzten zwanzig Minuten erneut hart werden würden war abzusehen. Zunächst hatte jedoch nach 22 Sekunden Bauer Neudecker mit einem Alleingang die große Möglichkeit, um zu erhöhen. Auch Boyko hatte noch einen guten Abschluss, die Falken waren in dieser Phase nicht so gut im Spiel. Das galt dann leider auch für die ansonsten sehr gute Spielleitung. Unglückliche Entscheidungen führten zu zwei Unterzahlsituationen, welche Frederik Cabana und Niklas Jentsch zum Ausgleich nutzten. Dazwischen scheiterte nach einem Fehler der Gäste Boyko nochmals aussichtsreich. In der Schlussphase mussten die Schwarz-Gelben gegen die starken Gäste alles aufbieten, um zu punkten. Eine Minute vor Ende hatte dann Neudecker sogar noch eine große Chance auf den Sieg. Es blieb aber beim Unentschieden nach sechzig Minuten. In der Verlängerung holte sich der EVF den Zusatzpunkt, als Sandro Mayr Simon Boyko mit langem Pass bediente und der zum 4:3 verwandelte.

Tore: 1:0 (2.) Straub (Mayr, Slavik/5-4), 2:0 (7.) Neudecker (Boyko, Mayr), 2:1 (12.) Ludin (Skvorcovs, Plauschin), 3:1 (15.) Boyko (Babulis), 3:2 (45.) Cabana (Just, Fern/5-4), 3:3 (50.) Jentsch (Fern, Just/5-4). Verlängerung 4:3 (61.) Boyko (Mayr). Strafminuten Füssen 6, Heilbronn 8.

