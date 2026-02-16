Füssen nach 4:2-Erfolg gegen Bayreuth weiterhin im Rennen

Füssen. (PM EVF) Dem Eissportverein ist der erhoffte Heimsieg gegen den Neunten Bayreuth gelungen.

Mit 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) konnten die Füssener auch im siebten Heimspiel in Folge punkten und liegen nun noch zwei Zähler hinter Riessersee sowie drei hinter Höchstadt zurück. Der dreifache Torschütze Simon Boyko sowie ein fehlerfreier Timotej Pancur waren die entscheidenden Faktoren für den Erfolg. Bereits am Dienstag kommt es zur nächsten Heimpartie, dann sind um 19.30 Uhr die Lindau Islanders zu Gast am Kobelhang.

Von Beginn an gab es gegen Bayreuth einen offenen Schlagabtausch. In der 4. Spielminute wurde Bauer Neudecker hart in die Bande gecheckt, sein Gegenspieler Sam Verelst erhielt dafür eine fünfminütige Strafe. In dieser hatte der EVF zwar wenige Chancen, eine davon nutzte jedoch Simon Boyko zur Führung. Der angeschlagene Neudecker leistete hier noch die Vorbereitung, musste dann aber doch passen. Bei gleicher Spieleranzahl war die Partie danach völlig offen, gegen Ende des Abschnitts hatten sogar die Tigers die besseren Chancen. Timotej Pancur rettete mehrmals die Führung.

Im Mitteldrittel hatten beide Teams zunächst große Chancen, Slavik und Bollers verfehlten aber jeweils das Gehäuse. Ein Konter brachte das 2:0, erneut traf Simon Boyko. Danach hatten die Füssener viele Chancen, um weiter zu erhöhen. Straub scheiterte vor dem Tor, Naumann traf in Überzahl den Pfosten. Auch Slavik, Wiedemann und Flammann hatten sehr gute Möglichkeiten, konnten Gästegoalie Conner McLeod aber nicht überwinden. Die Führung hätte nach vierzig Minuten schon deutlich höher sein können.

In den letzten Abschnitt startete der Eissportverein aber in Unterzahl. Hier ließ sich Pancur jedoch nicht überwinden. Bayreuth versuchte auch danach Druck zu machen, der EVF nutzte aber wieder durch Simon Boyko einen Konter zum 3:0. Die Gäste gaben sich auch danach nicht auf, wieder war es Pancur, der einen Alleingang von Brown entschärfen musste. Als nur noch fünf Minuten zu spielen waren schien alles auf eine ruhige Schlussphase hinzudeuten. Doch ein Fehlpass im Aufbau brachte den Tigers Scheibenbesitz und das 3:1 durch Kyle Bollers. Als Bayreuth mit dem nächsten Angriff den Pfosten traf, musste Trainer Daniel Jun eine Auszeit nehmen. Doch direkt danach gelang Jan Peitsch per Abstauber der Anschluss. Knapp wurde es aber nicht mehr, weil Zelenka eine Zeigerumdrehung später einen tollen Pass auf Pius Seitz spielte und der das entscheidende 4:2 markierte. Die Herausnahme des Goalies brachte den Gästen nichts mehr, die Füssener erwehrten sich aller Versuche und fuhren verdiente drei Punkte ein.

Tore: 1:0 (9.) Boyko (Neudecker, Mayr/5-4), 2:0 (27.) Boyko (Slavik, Straub), 3:0 (47.) Boyko (Slavik, Jentsch), 3:1 (55.) Bollers (Verelst, Spacek), 3:2 (56.) Pietsch (Piskor, Hammerbauer), 4:2 (57.) Seitz (Zelenka). Strafminuten Füssen 2, Bayreuth 6 plus 5 für Verelst. Zuschauer 749.

