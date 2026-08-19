Füssen: Halle 1 wird zur „Sparkassen-Arena“

Füssen. (PM EVF) Die Sparkasse Allgäu und der EV Füssen schließen vierjährige Partnerschaft!

Ein starkes Zeichen für den Eishockeystandort Füssen und insbesondere für die Nachwuchsarbeit des EV Füssen: Die Halle 1 im Bundesstützpunkt für Eishockey und Curling trägt ab dem 1. September 2026 den Namen „Sparkassen-Arena“. Gleichzeitig wird die Sparkasse Allgäu für die kommenden vier Jahre Hauptsponsor des EV Füssen.

Mit Beginn der Namenspartnerschaft wird auch der Auftritt der Halle entsprechend angepasst. Die notwendigen Umbaumaßnahmen und die neue Gestaltung sollen bis zum Start der neuen Saison des EV Füssen umgesetzt werden. Damit wird die traditionsreiche Halle künftig auch nach außen sichtbar als „Sparkassen-Arena“ auftreten.

Für die Stadt Füssen ist die langfristige Partnerschaft ein wichtiges Signal für den Sportstandort und die Zukunft des Eishockeys in der Stadt.

„Wir sind der Sparkasse Allgäu sehr dankbar für dieses starke Engagement. Der EV Füssen steht wie kaum ein anderer Verein für die große Eishockeytradition unserer Stadt. Gleichzeitig wird hier seit vielen Jahren mit enormem Einsatz hervorragende Nachwuchsarbeit geleistet. Genau diese Verbindung aus Tradition und Zukunft wollen wir gemeinsam stärken. Mit der Sparkasse Allgäu haben wir dafür einen starken, regional verwurzelten und verlässlichen Partner an unserer Seite“, erklärt Füssens Erster Bürgermeister Maximilian Eichstetter. Besonders wichtig sei dabei die langfristige Ausrichtung der Zusammenarbeit. Die vierjährige Partnerschaft schafft Planungssicherheit und unterstreicht den Stellenwert, den die Sparkasse Allgäu dem regionalen Sport und insbesondere der Förderung junger Sportlerinnen und Sportler beimisst.

Sparkasse Allgäu: langfristiges Bekenntnis zum Eishockeystandort Füssen

Mit dem Namensrecht an der Halle 1 und dem Engagement als Hauptsponsor des EV Füssen baut die Sparkasse Allgäu ihre Unterstützung des Sports in Füssen strategisch aus. Die Partnerschaft ist zunächst auf vier Jahre angelegt.

Tobias Streifinger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Allgäu: „Mit dem Namensrecht an der Halle 1 und unserem Engagement als Hauptsponsor des EV Füssen bauen wir unsere Unterstützung des Eishockeystandorts Füssen gezielt aus. Die Partnerschaft ist ein langfristiges Bekenntnis zur Region und zur Förderung des Sports vor Ort. Wir freuen uns, die erfolgreiche Entwicklung des EV Füssen weiter begleiten zu dürfen.“

EV Füssen setzt auf Nachwuchs und langfristige Entwicklung

Auch für den EV Füssen ist die neue Partnerschaft ein wichtiger Baustein für die weitere Entwicklung des Vereins. Neben der ersten Mannschaft kommt dabei insbesondere der Nachwuchsarbeit eine zentrale Bedeutung zu. Der Verein bildet seit Generationen junge Eishockeyspielerinnen und Eishockeyspieler aus und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zum Eishockeystandort Füssen.

Markus Kehle, neuer geschäftsführender Vorstand des EV Füssen: „Die Partnerschaft mit der Sparkasse Allgäu ist für den EV Füssen ein wichtiger Schritt in der weiteren Entwicklung unseres Vereins. Sie gibt uns zusätzliche Möglichkeiten, sowohl unsere erste Mannschaft als auch insbesondere unseren Nachwuchsbereich nachhaltig zu stärken. Die Förderung junger Talente und die Weiterentwicklung des Eishockeystandorts Füssen bleiben zentrale Ziele unserer Arbeit.“

Die Stadt Füssen investiert parallel erheblich in die Zukunft ihrer Eis- und Sportstätten. Die Weiterentwicklung der Sparkassen-Arena Infrastruktur soll optimale Rahmenbedingungen für Vereine, Nachwuchs, Leistungssport und Veranstaltungen schaffen. Die neue Partnerschaft mit der Sparkasse Allgäu ergänzt diese Investitionen und stärkt den traditionsreichen Eishockeystandort Füssen zusätzlich.

Mit dem neuen Namen „Sparkassen-Arena“ beginnt damit zum 1. September ein neues Kapitel für die Halle 1, verbunden mit einem klaren gemeinsamen Ziel von Stadt, Sparkasse und EV Füssen: den Eishockeysport in Füssen nachhaltig zu stärken und insbesondere der nächsten Generation bestmögliche Perspektiven zu bieten.

370 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht