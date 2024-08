â€žFÃ¼r uns war das heute ein guter Weckrufâ€œ – Helsinki eine Nummer zu groÃŸ fÃ¼r die Red Bull Hockey Juniors

Zug. (PM RBHJ) Die Red Bull Hockey Juniors unterliegen im zweiten Spiel des internationalen U20-Turnieres, der EVZ Prospects Challenge, dem IFK Helsinki mit 1:6....

Zug. (PM RBHJ) Die Red Bull Hockey Juniors unterliegen im zweiten Spiel des internationalen U20-Turnieres, der EVZ Prospects Challenge, dem IFK Helsinki mit 1:6.

Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel konnte Helsinki das Spiel im zweiten Abschnitt gänzlich übernehmen. Erst im Schlussabschnitt zeigten die Juniors wieder ihr gewohntes Eishockey und Daniel Assavolyuk traf zum 1:6.

Spielverlauf

Das Aufeinandertreffen präsentierte sich von der ersten Sekunde an mit hohem Tempo. Beide Teams setzten erste Offensivakzente, den ersten Treffer der Partie verbuchte jedoch Helsinki. Durch eine 2-gegen-1-Situation gelang es Rasmus Hokkanen in der 7. Spielminute den jungen Salzburger Torhüter Mika Haim – der 18-Jährige feiert sein Juniors-Debüt – zu bezwingen. Die Red Bulls versuchten fortan den Ausgleich wiederherzustellen, bremsten sich allerdings mehrmals mit Strafen.

Im zweiten Drittel starteten die Finnen besser ins Spiel und erhöhten den Spielstand mit vier schnell aufeinanderfolgenden Toren auf 5:0. Jonathan Hirschovits bezwang mit einem starken Schuss Haim über der rechten Schulter (24.), Jesper Kuhta verwandelte nur 18 Sekunden später ein Breakaway (24.) und Rasmus Hokkanen erhöhte in Überzahl auf 4:0 (26.). Helsinki setzten sich daraufhin im Drittel der Salzburger fest und Sundman Alex traf zum 5:0 (27.). Die Juniors legten nun alles daran, wieder zurück in das Spiel zu finden, fanden jedoch auf die gegnerische Offensive keine Antwort. Der IFK Helsinki schaffte es immer wieder, sich im Drittel der Salzburger festzusetzen und mit viel Verkehr vor dem Tor Mika Haim die Sicht zu nehmen. Edward Grönholm erhöhte in der 33. Spielminute auf den 6:0-Drittelendstand.

Im Schlussabschnitt fanden die Red Bull Hockey Juniors wieder zurück zu ihrem gewohnten Spiel. Mit schnellen Spielzügen und starken Passkombinationen setzten sie Helsinki vermehrt unter Druck. Die Finnen blieben jedoch mit ihrem schnellen Umschaltspiel stets gefährlich und verringerten nicht ihr Tempo. Das Spiel lief mit Chancen auf beiden Seiten über das ganze Eis. Es dauerte bis zur 59. Spielminute, als Daniel Assavolyuk von der rechten Seite mit Geschwindigkeit vor das Tor ziehen konnte und den finnischen Torhüter Harri Juntunen erstmalig zum Endstand von 1:6 bezwang.

Head Coach Teemu Levijoki „Der Gegner war heute einfach besser als wir. Sie haben mehrere finnische Nationalteamspieler im Kader und denen haben wir zu viel Platz gegeben. Wir waren in den Zweikämpfen immer einen Schritt zu spät. Aber es ist noch ein langer Weg bis zum Saisonstart; viele Spieler von uns haben letztes Jahr noch in der österreichischen U20-Liga gespielt. Da ist ein großer Unterschied zu einem Team wie Helsinki und zum Tempo in der Alps Hockey League. Für uns war das heute ein guter Weckruf.“

EVZ Prospects Challenge | 2. Spiel

IFK Helsinki – Red Bull Hockey Juniors 6:1 (1:0, 5:0, 0:1)

Tore:

1:0 | 06:56 | Rasmus Hokkanen

2:0 | 23:00 | Jonathan Hirschovits

3:0 | 23:18 | Jesper Kuhta

4:0 | 25:36 | Rasmus Hokkanen | PP

5:0 | 26:57 | Alex Sundman

6:0 | 32:54 | Edward Grönholm

6:1 | 58:33 | Daniel Assavolyuk