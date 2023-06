„Für mich ist das ein großer Schritt und ich bin gespannt, was mich erwartet“ – Iserlohn Roosters bestätigen Tyler Boland

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters verpflichten zur kommenden Saison den Stürmer Tyler Boland. Der 26-Jährige spielte Großteile der vergangenen Saison bei den Manitoba...

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters verpflichten zur kommenden Saison den Stürmer Tyler Boland.

Der 26-Jährige spielte Großteile der vergangenen Saison bei den Manitoba Moose in der AHL, zudem erreichte Boland nach dem Saisonende in der AHL mit den Newfundland Growlers das Halbfinale in den ECHL-Playoffs um den Kelly Cup.

Boland verbrachte insgesamt vier Spielzeiten an der University of Brunswick und spielte seit 2021 zunächst für Newfundland und dann für Manitoba als Profi in Nordamerika. Am College scorte Boland in 121 Spielen 148 Mal, in der ECHL kommt der Rechtsschütze auf 72 Punkte in 57 Spielen und in der AHL auf 20 Punkte in 57 Spielen.

„Tyler hat gezeigt, dass er sich durchbeißen kann und sich insbesondere in dieser Saison immer weiter nach oben gearbeitet. Er kann scoren und ist gut ausgebildet. Gepaart mit seiner Mentalität und der Tatsache, dass er noch großes Potenzial hat, macht ihn das zu einem hochinteressanten Spieler“, erklärt Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer.

„Der Gedanke, nach Europa zu gehen, hat sich bei mir während der Saison entwickelt. Ich habe dann einige Gespräche geführt und dann letztlich die Entscheidung getroffen, nach Iserlohn zu gehen. Für mich ist das ein großer Schritt und ich bin gespannt, was mich erwartet. Das sportliche Konzept überzeugt mich jedenfalls, ich werde auf jeden Fall jeden Tag alles was ich habe, dafür geben, dass wir erfolgreich sind“, freut sich Boland auf den Wechsel an den Seilersee.

Der Kader der Iserlohn Roosters für die Saison 2023/2024 nach aktuellem Stand

Tor: Andreas Jenike, Kevin Reich, Jonas Neffin, Finn Becker.

Verteidigung: Emil Quaas, Hubert Labrie (CAN), Lukas Jung, Leonhard Korus, Maxim Rausch, Nils Elten, Tim Bender, Colin Ugbekile.

Angriff: Tyler Boland (CAN), Marcel Barinka, Balazs Sebök (HUN), Florian Elias, Cedric Schiemenz, Charlie Jahnke, Maciej Rutkowski, Eric Cornel (CAN), John Broda, Sven Ziegler, Yannick Proske, Lennard Nieleck.

Headcoach: Greg Poss (USA)

Assistant Coach: Pierre Beaulieu (CAN)

Goalie-/Videocoach: Cam MacDonald (CAN)

6712 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.