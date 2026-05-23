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Starbulls Rosenheim

Für die DEL2 und die Penny DEL: Starbulls Rosenheim reichen Lizenzunterlagen fristgerecht ein

23. Mai 20261 Mins read64
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v.l.n.r. Christoph Sandner, Geschäftsführer SBR Spielbetriebs GmbH & Co. KG und Darwin Kuhn, Prokurist und Leitung Sponsoring SBR Spielbetriebs GmbH & Co. KG - © Starbulls Rosenheim
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Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim haben die Lizenzunterlagen für die DEL2-Saison 2026/27 fristgerecht und vollständig bei der Liga eingereicht.

Erstmals erfolgt die Beantragung der Lizenz dabei unter der neu gegründeten SBR Spielbetriebs GmbH & Co. KG, in die der Profispielbetrieb der Starbulls Rosenheim im Zuge der kürzlich beschlossenen Ausgliederung überführt wurde.

Mit der fristgerechten Einreichung sind die formalen Voraussetzungen für die Teilnahme am Lizenzprüfungsverfahren der DEL2 erfüllt. In den kommenden Wochen erfolgt nun die Prüfung der eingereichten Unterlagen durch die Liga.

Zusätzlich wurden auch die erforderlichen Unterlagen für eine mögliche Teilnahme an der PENNY DEL fristgerecht eingereicht.

Christoph Sandner, Geschäftsführer SBR Spielbetriebs GmbH & Co. KG, Darwin Kuhn, Prokurist der SBR Spielbetriebs GmbH & Co. KG und Marcus Thaller, 1. Vorstand Starbulls Rosenheim e.V. sehen die Einreichung als weiteren wichtigen Schritt innerhalb der strukturellen Weiterentwicklung des Standorts. Mit der Ausgliederung in die SBR Spielbetriebs GmbH & Co. KG wurden die organisatorischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Zukunft des Profieishockeys in Rosenheim neu aufgestellt.

Die Starbulls Rosenheim bedanken sich bei allen Sponsoren, Partnern, Mitarbeiter der Geschäftsstelle und bei der Steuerkanzlei EFA, die an der Erstellung und Einreichung der umfangreichen Unterlagen mitgewirkt haben. Ein besonderer Dank gilt zudem unseren Fans, die den eingeschlagenen Weg der Starbulls Rosenheim mittragen und das Stadion mit Leben füllen.

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