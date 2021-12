FÃ¼r den EHC Freiburg in der DEL2 geht es Schlag auf Schlag â€“ auch an Weihnachten!

Freiburg. (PM EHCF) Bereits am heutigen Dienstag findet für die Wölfe das Nachholspiel gegen die Wölfe aus Selb statt, am Donnerstag folgt dann das...

Freiburg. (PM EHCF) Bereits am heutigen Dienstag findet für die Wölfe das Nachholspiel gegen die Wölfe aus Selb statt, am Donnerstag folgt dann das Rückspiel in Selb und am zweiten Weihnachtsfeiertag reist das Rudel nach Bad Tölz.

Dienstagabend um 19:30 Uhr wird die Echte Helden Arena wieder mit 750 Zuschauern ausverkauft sein. Bereits am vergangenen Wochenende gab es keine Tickets mehr für dieses Spiel. Kommenden Donnerstag ab 19.30 Uhr hingegen wird das Stadion im fränkischen Bayern hingegen gänzlich leer sein.

Es sind die ersten „Wolfsduelle“ in dieser Saison gegen den Aufsteiger aus Selb, einem alten Bekannten aus gemeinsamen Oberligatagen. Für die fränkischen „Wölfe“ lief es im bisherigen Saisonverlauf alles andere als gut. Von vielen Ausfällen geplagt, hagelte es oft herbe Klatschen. Mit 12 Punkten finden sich die Selber am Tabellenende wieder. Mit 51 geschossenen und 116 kassierten Toren bilden die Selber Wölfe auch hier das Ligaschlusslicht und trotzdem gibt es bei den Anhängern Grund zur Freude. Nach mehreren zweistelligen Niederlagen zeigt die Formkurve aktuell nach oben. Mit zwei knappen Niederlagen gegen Kaufbeuren und Kassel waren die Selber Wölfe nahe an ihren nächsten Punkten. Jetzt kommt es gleich zweifach zum Duell „Wölfe gegen Wölfe“ und auch der EHC Freiburg will die Formkurve nach zuletzt zwei Niederlagen wieder anheben.

Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag bleiben die Schläger bei unseren Wölfen nicht liegen. Mit dem „Rückspiel“ gegen die Tölzer Löwen, welche den EHC Freiburg erst am gestrigen Sonntag mit 4:7 besiegten, endet die Weihnachtszeit für das Wolfsrudel. Auch in Bad Tölz werden am Sonntag um 18:30 Uhr keine Zuschauer zugelassen sein.

Dem EHC Freiburg fehlen auch über Weihnachten definitiv weiterhin die verletzten Spieler Patrick Kurz, Lennart Otten und Sofiene Bräuner. Alle drei Spiele können wie gewohnt per Livestream bei SpradeTV verfolgt werden.