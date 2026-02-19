FÃ¼r Anne. FÃ¼r ALLE. FÃ¼rs Leben. – Besonderer Charity-Spieltag im ROFA-Stadion

Rosenheim. (PM Starbulls) Am kommenden Sonntag steht im ROFA-Stadion nicht nur sportlich ein besonderes Heimspiel an.

Gemeinsam mit starken Partnern setzen die Starbulls Rosenheim ein sichtbares Zeichen fÃ¼r Inklusion und SolidaritÃ¤t im Kampf gegen LeukÃ¤mie.

Mit dem Team Bananenflanke Rosenheim e.V und dem FortSchritt Rosenheim e.V. sind zwei soziale Initiativen zu Gast, die sich mit groÃŸem Engagement fÃ¼r Kinder, Jugendliche und Menschen mit BeeintrÃ¤chtigungen in der Region einsetzen. Der Spieltag steht ganz im Zeichen des gesellschaftlichen Zusammenhalts â€“ auf und neben dem Eis.

Special Charity Warm-Up-Trikot

Gemeinsam mit dem Team Bananenflanke Rosenheim e.V. haben die Starbulls ein exklusives Charity-Warm-Up-Trikot entworfen. Dieses wird von der Mannschaft beim AufwÃ¤rmen getragen und im Anschluss an das Spiel fÃ¼r den guten Zweck versteigert. Der gesamte ErlÃ¶s kommt direkt der Arbeit des Vereins zugute. Das Team Bananenflanke ermÃ¶glicht Kindern und Jugendlichen mit geistiger BeeintrÃ¤chtigung die Teilnahme am organisierten FuÃŸball und schafft dabei ein professionelles sowie wertschÃ¤tzendes Umfeld. Der Verein steht beispielhaft fÃ¼r gelebte Inklusion in der Region.

Auch der FortSchritt Rosenheim e.V. wird am Sonntag im ROFA-Stadion vertreten sein. Seit vielen Jahren engagiert sich der Verein fÃ¼r Menschen mit kÃ¶rperlichen und mehrfachen Behinderungen sowie deren Familien. Im Mittelpunkt stehen Teilhabe, Selbstbestimmung und eine nachhaltige Verbesserung der LebensqualitÃ¤t. Mit Beratung, UnterstÃ¼tzungsangeboten und konkreter Hilfe im Alltag leistet der Verein einen wichtigen Beitrag fÃ¼r ein inklusives Miteinander in Stadt und Landkreis Rosenheim.

Typisierungsaktion im Kampf gegen Blutkrebs

Ein weiterer zentraler Bestandteil des Spieltags ist die Typisierungsaktion in Zusammenarbeit mit dem â€žTeam Anneâ€œ und der AKB â€“ Aktion Knochenmarkspende Bayern. Vor dem Stadion, im Pavillon der AKB, haben Fans bereits vor Spielbeginn sowie in den Drittelpausen die MÃ¶glichkeit, sich als potenzielle Stammzellspender registrieren zu lassen.

Die Registrierung ist unkompliziert und schmerzfrei. In der Regel genÃ¼gt ein einfacher Wangenabstrich, der schnell durchgefÃ¼hrt ist. Mit diesem kleinen Schritt kann im Ernstfall ein Menschenleben gerettet werden.

Hintergrund ist die sogenannte â€žPokalmeisterschaftâ€œ zugunsten des â€žTeam Anneâ€œ. Ziel der Initiative ist es, mÃ¶glichst viele neue Stammzellspender im Raum Rosenheim zu gewinnen. Jede einzelne Registrierung erhÃ¶ht die Chance, einem an LeukÃ¤mie erkrankten Menschen â€“ wie in diesem Fall Anne aus Kolbermoor â€“ neue Hoffnung zu schenken. Alle weiteren Infos zur „Pokalmeisterschaftâ€œ sind hier zu finden.

Gemeinsam ein Zeichen setzen

Die Starbulls Rosenheim rufen alle Fans dazu auf, am Sonntag bewusst etwas frÃ¼her ans Stadion zu kommen und die Gelegenheit zur Typisierung zu nutzen. Der Spielbesuch kann so mit einem starken Zeichen der SolidaritÃ¤t verbunden werden. Gemeinsam kann die Starbulls-Familie zeigen, dass Zusammenhalt in Rosenheim weit Ã¼ber den Sport hinausgeht.

FÃ¼r Anne. FÃ¼r ALLE. FÃ¼rs Leben.

Wichtig: Die Typisierung findet auÃŸerhalb des Stadions statt und ist nicht an ein Ticket fÃ¼r das Heimspiel gebunden. SelbstverstÃ¤ndlich kann jeder vorbeikommen und an der Aktion teilnehmen â€“ auch unabhÃ¤ngig vom Spielbesuch. Der Start der Typisierung ist fÃ¼r ca. 14:45 Uhr am Sonntag geplant.

Die Starbulls Rosenheim bedanken sich bei allen Beteiligten, Helfern und Fans, die diesen besonderen Spieltag unterstÃ¼tzen und mittragen.

Mit guter Stimmung nach Ravensburg und gegen Freiburg

Sechs Spieltage stehen in der DEL2 bis zur Endabrechnung vor den Playoffs noch auf dem Programm. FÃ¼r die Starbulls Rosenheim geht es am drittletzten Hauptrunden-Wochenende zunÃ¤chst am Freitag nach Ravensburg. Am Sonntag empfangen die GrÃ¼n-WeiÃŸen den EHC Freiburg zum Heimspiel (17 Uhr, ROFA-Stadion). Die Stimmung im Rosenheimer Eishockey-Team ist nach dem Overtime-Heimsieg im Nachholspiel gegen die Topmannschaft aus Kassel gut, die Tabellensituation komfortabel.

Die Starbulls stehen neun Punkte hinter dem Tabellenzweiten Kassel Huskies und acht ZÃ¤hlern vor dem Tabellenvierten Ravensburg Towerstars souverÃ¤n auf Rang drei im DEL2-Klassement. Zum direkten Duell gegen den Verfolger aus Oberschwaben am Freitag reisen die Rosenheimer Eishockeyspieler zudem mit dem erneut bestÃ¤tigten guten GefÃ¼hl, mit absoluten Topteams der DEL2 mithalten zu kÃ¶nnen. Das Faschingsdienstagsheimspiel, das die GrÃ¼n-WeiÃŸen gegen das durch und durch herausragend besetzte Team der Kassel Huskies Sekunden vor Ablauf der VerlÃ¤ngerung mit 3:2 fÃ¼r sich entschieden, hatte bereits einen Hauch von Playoff-Charakter.

Zur guten Stimmung trÃ¤gt auÃŸerdem bei, dass Rosenheims Cheftrainer Jari Pasanen derzeit fast alle Mann an Bord hat. Nicht im Kader steht StÃ¼rmer Teemu Pulkkinen, der zur Geburt seines dritten Kindes in seiner finnlÃ¤ndischen Heimat weilt und erst nach dem Wochenende an der Mangfall zurÃ¼ckerwartet wird.

Ravensburg kein gutes Pflaster fÃ¼r Rosenheim? Laut Pasanen Zufall â€¦

Die CHG-Arena in Ravensburg war fÃ¼r die Starbulls bisher selten ein gutes Pflaster bzw. Eis. In den fÃ¼nf AuswÃ¤rtsspielen gegen die Towerstars seit dem Wiederaufstieg in die DEL2 konnten die GrÃ¼n-WeiÃŸen noch keinen einzigen Punkt mitnehmen. In dieser Saison zogen sie am zweiten Advent trotz 2:1-FÃ¼hrung nach dem ersten Drittel mit 2:4 den KÃ¼rzeren. Die siegbringenden Ravensburger Treffer erzielten die TopstÃ¼rmer Mark Rassel, Erik Karlsson und Robbie Czarnik. Diese Paradereihe der Towerstars, die bislang 155 Scorerpunkte produzierte, zumindest weitgehend auszuschalten ist der SchlÃ¼ssel, um gegen die Oberschwaben erfolgreich bestehen zu kÃ¶nnen. Gegen Kassel am Dienstag hatten die Starbulls die TopstÃ¼rmer des Gegners auf alle FÃ¤lle gut im Griff.

Jari Pasanen misst der Punktlos-Serie auf Ravensburger Eis keinerlei Bedeutung zu: â€žDas ist Zufall â€“ genauso wie es Zufall ist, dass wir jetzt dreimal hintereinander gegen Kassel 3:2 nach VerlÃ¤ngerung gewonnen haben. Ravensburg hat eine gute Mannschaft und spielt gutes Hockey. Beim letzten Spiel in Kassel wollten sie zu viel, davor haben sie sechsmal hintereinander gewonnen. Wir kÃ¶nnen und wollen auch am Freitag in Ravensburg punkten.â€œ

NatÃ¼rlich wollen sich aber die Towerstars am Freitag vor eigenem Publikum fÃ¼r die 1:6-Niederlage am Sonntag in Kassel rehabilitieren â€“ und ihrerseits mit einem Sieg die wohl letzte realistische Chance nutzen, auf Platz drei und die Starbulls Druck zu machen. Nach dem 47. Spieltag am Freitagabend kÃ¶nnte der Abstand zwischen Ravensburg und Rosenheim auf bis zu fÃ¼nf Punkte geschmolzen, oder aber auf bis zu elf ZÃ¤hler angewachsen ein. Teams und Zuschauer dÃ¼rfen sich also auf ein spannendes â€žSechs-Punkte-Spielâ€œ freuen.

Rosenheimer Sonntagsheimspiel gegen aufstrebende Freiburger WÃ¶lfe

Am Sonntag duellieren sich die Starbulls im heimischen ROFA-Stadion ebenfalls mit einem Team aus Baden-WÃ¼rttemberg: Die WÃ¶lfe vom EHC Freiburg standen an 38 von bislang 46 Spieltagen auf dem letzten oder vorletzten Tabellenrang. Nun haben sich die Breisgauer bis auf zwei Punkte an Pre-Playoff-Platz zehn herangearbeitet. Dort rangieren aktuell die Eispiraten Crimmitschau, die am letzten Hauptrundenspieltag zu einem mÃ¶glichen â€žEndspiel am Strichâ€œ im Breisgau zu Gast sein werden.

Unter dem Ende November neu verpflichteten Headcoach Juraj Faith lieÃŸ das Freiburger Team zuletzt durch einige bemerkenswerte Erfolge aufhorchen. Die Februar-Heimsiege gegen Landshut (2:1) und zuletzt am vergangenen Freitag gegen Kassel (1:0) zeigten, dass die WÃ¶lfe auch defensiv weiterentwickelt haben. In den beiden genannten Spielen war Ã¼brigens der formstarke Fabian Hegmann als Torwart ein wichtiger Erfolgsfaktor und nicht die etatmÃ¤ÃŸige Nummer eins Patrik Cerveny.

Freiburg mit neuen StÃ¼rmern und den Playoffs im Blick

Mit dem 28-jÃ¤hrigen Christoph Kiefersauer von den Hannover Scorpions (34 Scorerpunkte in 42 Spielen) und dem 27-jÃ¤hrigen Thore Weyrauch von den Heilbronner Falken (54 Punkte in 41 Spielen) haben die Freiburger WÃ¶lfe kurzfristig noch zwei interessante StÃ¼rmer aus dem oberen QualitÃ¤tsregal der Eishockey-Oberliga verpflichtet. Das Ziel ist klar: Der Klassenerhalt soll ohne Playdown-Stress bereits nach der Hauptrunde feststehen, der Aufschwung der ersten Wochen des Jahres 2026 in der (Pre-)Playoff-Teilnahme mÃ¼nden.

Im ersten Saison-Duell zwischen Freiburg und Rosenheim gab es im Breisgau einen 3:2-Overtimesieg fÃ¼r die WÃ¶lfe. Danach behielten zweimal die Starbulls verdient und souverÃ¤n die Oberhand (6:3 im ROFA-Stadion, 3:1 auswÃ¤rts).

Die Spiele der Starbulls Rosenheim am 47. Spieltag der DEL2 auswÃ¤rts in Ravensburg (Freitag, 20 Uhr) und am 48. Spieltag im heimischen ROFA-Stadion gegen Freiburg (Sonntag, 17 Uhr) werden live auf www.sporteurope.tv Ã¼bertragen. Eintrittskarten fÃ¼r das drittletzte Rosenheimer Hauptrunden-Heimspiel sind buchbar auf www.starbulls.de/tickets und ab 15 Uhr an der Stadionkasse erhÃ¤ltlich.