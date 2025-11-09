Fünfter Sieg in Folge für den TEV

Miesbach. (PM TEV) Der TEV feierte am Freitagabend den nächsten wichtigen Auswärtserfolg.

Dank eines überragenden ersten Drittels in Peissenberg bleibt der TEV damit in der Spitzengruppe und empfängt am Sonntag um 18 Uhr den EHC Königsbrunn zum Spitzenspiel.

Die rund 60 mitgereisten Miesbacher Fans durften frühe Jubeln, denn der Mann des Abends Patrick Asselin brachte den TEV nach nicht einmal einer Minute in Führung. Lautstark von den eigenen Fans angepeitscht zeigte der TEV im ersten Abschnitt eine herausragende Leistung, einzig in der vierten Minute war man etwas zu weit aufgerückt und Weiland Parrish vollendete einen Konter zum Zwischenzeitlichen 1:1. In den folgenden 16 Minuten schnürte der TEV die Miners regelrecht im eigenen Drittel ein und kam zu vier weiteren Treffern. Thomas März brachte den TEV wieder in Front, ehe Patrick Asselin mit einem lupenreinen Hattrick auf 1:5 stellts und bei einem Alleingang sogar noch die Chance auf seinen fünften Treffer hatte.

Im zweiten Drittel nahm der TEV sichtlich zwei Gänge raus und Peissenberg kam besser ins Spiel. Nach einem Fehler in der Offensivzone konterten die Miners und bekamen nach einem Foul einen Penalty zugesprochen, den Ryan Murphy sehenswert versenkte. Im Anschluss hatte die Miners einige gute Chancen auf den Anschluss, doch Timon Ewert war stets auf der Hut.

Im Schlussabschnitt das gleiche Bild. Die Miners mutiger und der TEV defensiv konzentriert. In der 47.Minute sorgte dann Michael Grabmaier mit dem 2:6 für die Entscheidung und das Spiel plätscherte vor sich hin.

So gelang dem TEV der fünfte Sieg in Folge und im Lager der weiß-roten freut man sich nun auf ein ganz besonderes Spiel am Sonntag, wenn rund 150 Memminger Fans nach Miesbach kommen, um ihren ehemaligen Publikumsliebling Matej Pekr zu besuchen. Spielbeginn im Topspiel ist um 18 Uhr

