FÃ¼nfte Saison in WeiÃŸ-Rot fÃ¼r Dylan Di Perna

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia hat offiziell die Vertragsverlängerung des Verteidigers Dylan Di Perna für die Saison 2024/25 bekannt gegeben.

Für den 28-jährigen ist es die fünfte Saison in Bozen.

Di Perna, ein solider und physischer Verteidiger, ist zu einer unverzichtbaren Figur im Abwehrsystem der Foxes geworden. Die letzte Saison war für ihn punktemäßig auch die erfolgreichste mit insgesamt 12, davon 2 Tore und 10 Assists. Außerdem schaffte er am 28. März sein erstes Tor in den Playoff, indem er das spielentscheidende Tor gegen Salzburg in Spiel 5 erzielte.

Die Karriere

Di Pernas Karriere begann 2012 bei den Kitchener Rangers in der OHL, wo er 293 Spiele bestritt und 86 Punkte erzielte. 2017 wechselte er in die USports-Universitätsliga, wo er für die Saint Mary’s University spielte und 55 Punkte in 109 Spielen sammelte. Seine Leistungen weckten die Aufmerksamkeit der Foxes, welche ihn dann nach Italien holten. 2020 wechselte er nach Bozen und erzielt in 211 Spielen (Meisterschaft und Champions Hockey League) 32 Punkte (4 Tore + 28 Assists). In der Saison 2021/22 spielte er 23 Spiele auf Leihbasis mit den Rittner Buam. 2022 war er auch Teil der italienischen Nationalmannschaft bei der Top Division Weltmeisterschaft in Helsinki.

„Diese Jahre in Bozen waren Besonders und ich weiß, dass wir mit dieser Truppe noch viele große Momente erleben werden. Die letzten zwei Playoffs-Aus gegen Salzburg haben sicherlich einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen, aber das sollte für uns ein Ansporn sein, nächste Saison den entscheidenden, letzten Schritt zu machen. Wir wissen, dass unser Team immer wettbewerbsfähig im Kampf um den Titel sein kann; es liegt an uns, das Nötige aufs Eis zu bringen, um ihn zu holen.“