FÃ¼nfte gemeinsame Saison steht bevor: Tristan Keck bleibt ein Husky und steuert drei Buden zum 6:1 Sieg gegen Landshut bei

Kassel. (PM Huskies) Der nordhessische Eishockeyclub verlÃ¤ngert den Vertrag mit Tristan Keck.

Der TorjÃ¤ger geht in seine fÃ¼nfte Saison bei den FuldastÃ¤dtern.

Der 30-jÃ¤hrige lernte das Eishockeyspielen in seiner kanadischen Heimat. Aus der Top-Nachwuchsliga MJHL folgte der Wechsel zur University of Nebraska-Omaha. Nach vier Jahren in der NCAA wagte Keck den Schritt nach Europa und heuerte fÃ¼r ein Jahr bei Coventry Blaze in England an. In der Saison 2021-2022 schnÃ¼rte der schnelle FlÃ¼gelstÃ¼rmer fÃ¼r den EC Bad Nauheim die Schlittschuhe.

AnschlieÃŸend folgte der Wechsel vom hessischen DEL2-Konkurrenten in die Fuldastadt. Der Kanadier, der seit 2022 auch die deutsche StaatsbÃ¼rgerschaft besitzt, geht somit in seine fÃ¼nfte Spielzeit mit den Kassel Huskies. In 225 Spielen erzielte Keck 194 Punkte (125 Tore) fÃ¼r die Schlittenhunde. Mit seinem 125. Treffer hat er unlÃ¤ngst den Rekord von Manuel Klinge als bester ZweitligatorschÃ¼tze der Kassel Huskies gebrochen. Keck hat sich in der aktuellen Spielzeit in die Top-30 der All Time-Scorer der Kasseler Eishockeygeschichte vorgearbeitet. In der aktuellen Spielzeit erzielte der LinksschÃ¼tze 42 Punkte (25 Tore) in 49 Spielen fÃ¼r die Schlittenhunde.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: â€žTristan ist als ausgewiesener TorjÃ¤ger ein wichtiger Baustein unseres Kaders. Seine Arbeitseinstellung und ProfessionalitÃ¤t Ã¼berzeugen uns Jahr fÃ¼r Jahr. In der Liga gibt es wohl keinen schnelleren Spieler als Tristan. Er hat sich bei uns kontinuierlich weiterentwickelt und, zusÃ¤tzlich zu seinen Scoring-QualitÃ¤ten, sein Zweikampf- und Defensivverhalten nachhaltig ausgebaut. Seine positive Art machen ihn bei Fans und Teamkollegen gleichermaÃŸen beliebt. Wir freuen uns sehr, weiter mit ihm zusammenzuarbeiten.â€œ

Tristan Keck: â€žIch freue mich sehr auf die anstehenden Playoffs und meine darauffolgende fÃ¼nfte Saison hier in Kassel.â€œ

Keck-Hattrick zur VertragsverlÃ¤ngerung: Huskies schlagen Landshut 6:1

Zum letzten Spiel der Hauptrunde war am Sonntagabend der EV Landshut zu Gast in der Probonio Arena. Valenti in Ãœberzahl sowie Braun und Keck sorgten fÃ¼r eine frÃ¼he 3:0-FÃ¼hrung. Mit zwei weiteren Toren im Mittel- und Schlussdrittel sorgte Keck am Tag seiner VertragsverlÃ¤ngerung gar fÃ¼r einen Hattrick. Die GÃ¤ste konnten in der 58. Minute noch den Ehrentreffer erzielen.

Die VertragsverlÃ¤ngerung war verkÃ¼ndet, das Spiel lief keine zwei Minuten, da hatte Keck bereits die erste Chance zur FÃ¼hrung. Was dem einen StÃ¼rmer nicht gelang, gelang dafÃ¼r dem anderen: In der 5. Spielminute traf Valenti in Ãœberzahl unter die Latte zum 1:0-FÃ¼hrungstreffer. In der Folge waren die GÃ¤ste offensiv aktiver, konnten Maurer im Tor der Nordhessen jedoch nicht Ã¼berwinden. Stattdessen konnten die Huskies-Fans in den Schlussminuten des Drittels noch zwei weitere Male jubeln. Zuerst war es Braun, der aus kurzer Distanz den Puck Ã¼ber die Linie arbeitete (17.), dann vollendete Keck einen Konter nach Vorarbeit von Mieszkowski zur 3:0-PausenfÃ¼hrung.

ErwartungsgemÃ¤ÃŸ drÃ¤ngten die GÃ¤ste aus Landshut im Mitteldrittel auf den Anschlusstreffer, kamen jedoch abermals nicht zum Erfolg: In der 22. Minute vereitelte Maurer einen Versuch von Stieler, in der 25. verpasste Kornelli das Tor von der rechten Seite. Nach dem Powerbreak kamen auch die Gastgeber wieder zu Torchancen, die beste vergab in dieser Phase Weidner, welcher nach einem Steilpass vom linken FlÃ¼gel zum Abschluss kam (31.). Nachdem die Huskies eine Unterzahlsituation Ã¼berstanden, fiel dann aber der vierte Treffer: Aus einem Konter heraus legte Hoelscher quer auf Keck, welcher aus kurzer Distanz zum Doppelpack traf (36.). Beinahe wÃ¤re sogar noch der fÃ¼nfte Treffer gefallen, doch ein Schuss von Hoelscher fand nur den Pfosten (37.).

Im Schlussabschnitt dauerte es allerdings nicht lange. In Ãœberzahl spielte Valenti quer auf Hoelscher, welcher wiederum Braun vor dem Tor anspielte und diesen so zum zweiten Doppelpacker des Abends machte (43.). Doppelpack? Das war Keck nicht genug. In Unterzahl blockte der schnelle StÃ¼rmer einen Schuss, setzte zum Alleingang an und vollendete diesen zum 6:0 (46.). Die GÃ¤ste gaben sich jedoch weiterhin nicht auf, die besseren Torchancen hatten jedoch weiterhin die Schlittenhunde. Einen Abschluss von Turgeon konnte Dietl parieren (50.), bei einem Schlagschuss von Valenti rettete ihn der Pfosten (54.). In der 58. Minute kamen die GÃ¤ste allerdings doch noch zum Ehrentreffer â€“ Dersch der TorschÃ¼tze.

Die Huskies schlieÃŸen die Hauptrunde so auf dem zweiten Tabellenplatz ab. Im Viertelfinale erwarten sie nun die Lausitzer FÃ¼chse, die DÃ¼sseldorfer EG oder den heutigen Gegner aus Landshut.

Tore:

1:0 Valenti (PP â€“ Weidner, Hoelscher â€“ 5. Min.)

2:0 Braun (Keck, Valenti â€“ 17. Min.)

3:0 Keck (Mieszkowski, Detsch â€“ 20. Min.)

4:0 Keck (Hoelscher, Detsch â€“ 36. Min.)

5:0 Braun (PP â€“ Valenti, Hoelscher â€“ 43. Min.)

6:0 Keck (SHG â€“ 46. Min.)

6:1 Dersch (Kornelli, Mayenschein â€“ 58. Min.)