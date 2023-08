FÃ¼nfte Europastation: Erding Gladiators begrÃ¼ÃŸen Center Cheyne Matheson

Artikel anhören Erding. (PM Gladiators) Er ist gelandet! Cheyne Matheson, der neue kanadische Importspieler der Erding Gladiators wurde von Pressesprecher David Whitney am Flughafen...

Erding. (PM Gladiators) Er ist gelandet! Cheyne Matheson, der neue kanadische Importspieler der Erding Gladiators wurde von Pressesprecher David Whitney am Flughafen im Erdinger Moos herzlich in Empfang genommen.

„Wir freuen uns natürlich, dass Cheyne sich für uns entschieden hat. Mit seinen Scorerqualitäten wird er uns sicherlich weiterhelfen.“, so Whitney voller Vorfreunde. Dass diese gerechtfertigt sind, zeigt ein Blick auf die eindrucksvolle Statistik des in Wheatley, Ontario geborenen Rechtsschützen. So kommt der 31-Jährige in seiner Karriere in bislang 464 Spiele auf starke 622 Scorerpunkte (320 Tore, 302 Assists). „Paul Pfenninger, ein guter Freund und Teamkollege in Deggendorf hatte gerade in Erding unterschrieben und half mir den Kontakt zu den Gladiators herzustellen. Ich hatte nach den ersten Gesprächen gleich einen guten Eindruck. Das Konzept und die Ziele haben mich letztendlich überzeugt. Ich glaube, dass wir ein sehr gutes Team haben und die Chance auf eine erfolgreiche Saison daher groß ist. Dazu möchte ich mit vielen Toren beitragen und dem Team helfen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Ich werde alles daransetzen, dass wir die Meisterschaft gewinnen. Es wird also eine arbeitsintensive aber sicher auch spaßige Saison.“ so Matheson bei seiner Ankunft. Seine erste Station auf europäischem Eis absolvierte der 180 cm große Kanadier in der Saison 2017/2018 bei den Bulldogs Liege. Beim in Lüttich ansässigen Verein wurde er auf Anhieb Liga-Topscorer und eine Saison später der beste Liga-Torschütze.

Anschließend zog es ihn weiter in die dritte schwedische Liga, wo er sich in Kiruna die Torjäger-Krone der HockeyEttan (Nord) aufsetzte. Danach ging es nach Deutschland zur EG Diez-Limburg. In der Oberliga Nord stellte er seine Qualitäten einmal mehr unter Beweis. In der Saison 2020/2021 verzeichnete er in 37 Spielen, 36 Tore und 31 Assists. Eine Saison später folgten für Limburg in 29 Spielen, 27 Tore und 25 Vorlagen. Die Saison beendete er allerdings in der Oberliga Süd beim Deggendorfer SC. Dort schloss er nahtlos an seine Leistungen an und markierte inklusive der Play-Off Partien in 16 Spielen 11 Tore und 11 Assists. Damit überzeugte er die Verantwortlichen und verlängerte sein Engagement in Niederbayern. In der vergangenen Saison trug Matheson schließlich mit 17 Toren und 15 Vorlagen in 38 Spielen dazu bei, dass der DSC die Hauptrunde auf einen starken dritten Platz abschloss. Zwar schied er mit seinem Team dann in der zweiten Play-Off Runde unglücklich gegen Halle aus, erzielte aber dennoch in 5 Play-Off Partien 3 Tore sowie 7 Assists. So stehen insgesamt 125 Oberliga Spiele mit 174 Scorerpunkte (94 Tore, 80 Vorlagen) auf seinem Konto.

„Wir hoffen, dass er diese famosen Quoten auch in der Bayernliga fortsetzt. Er bringt jedenfalls alles mit, um vielleicht irgendwann in einem Atemzug mit den nordamerikanischen Erdinger Eishockey-Ikonen Samanski, Irvine oder Vaive genannt zu werden.“ meint Whitney.

Matheson ergänzt: „Ich halte mich für einen guten Zwei-Wege-Stürmer. Ich arbeite gerne defensiv, liebe es aber zu scoren. Ich kenne die Bayernliga schon seit einigen Jahren und habe viel Gutes über die Liga gehört. Bayern ist wunderschön und ich bin froh, dass ich hier Eishockey spielen kann.“

