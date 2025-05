FÃ¼nfte DEL-Station: Der nÃ¤chste Augsburger Neuzugang kommt vom Absteiger DÃ¼sseldorfer EG

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben ihren achten Neuzugang für die PENNY DEL-Saison 2025-26 unter Vertrag genommen.

Von der Düsseldorfer EG wechselt Verteidiger Moritz Wirth in die Fuggerstadt.

Vor seinen beiden Jahren im Trikot der DEG stand Moritz Wirth in der Deutschen Eishockey Liga bereits für die Fischtown Pinguins, die Adler Mannheim und die Nürnberg Ice Tigers auf dem Eis.

Insgesamt bestritt der 25-jährige Verteidiger 244 Partien im deutschen Oberhaus. Dabei stehen für Wirth fünf Tore und 25 Assists bei 95 Strafminuten und einem Plus-Minus-Wert von +10 in der Statistik. Der 188 cm große und 92 kg schwere Linksschütze durchlief alle Nachwuchsnationalmannschaften des Deutschen Eishockey-Bundes und kam als Profi auch 4-mal für die A-Nationalmannschaft zum Einsatz.

„Wir wollten diese Stelle in der Abwehr mit einem physisch guten und jüngeren Spieler besetzen. Moritz Wirth verfügt schon über reichlich DEL-Erfahrung, letzte Saison hatte er in Düsseldorf den besten Plus-Minus-Wert des Teams vorzuweisen und war statistisch auch der zweikampfstärkste Verteidiger. Er bringt Attribute mit, die wir für unsere neue Abwehr dringend benötigen“, so Larry Mitchell, Sportdirektor der Augsburger Panther.

Moritz Wirth erhält das Panthertrikot mit der Nummer 9.

Die Karriere von Moritz Wirth in Zahlen

