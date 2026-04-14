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ESV KaufbeurenTransfer-News

Fünf weitere Abgänge beim ESV Kaufbeuren

14. April 20261 Mins read69
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Alec Zawatsky vom ESV Kaufbeuren - © Bruno Dietrich / City-Press
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Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren kann im Zuge der Planungen der neuen Saison 2026/2027 fünf weitere Abgänge bekanntgeben.

Diese sind die im Laufe der Saison nachverpflichteten Spieler Dominik Groß, Brent Raedeke, Vincent Schlenker und Travis Turnbull sowie Alec Zawatsky, der von Beginn an zum Kader der Joker gehörte.

Der ESVK bedankt sich bei allen fünf Spielern für ihren Einsatz im Trikot der Joker und wünscht ihnen für ihre sportliche sowie private Zukunft nur das Beste.

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