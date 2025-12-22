FÃ¼nf verschiedene TorschÃ¼tzen: Huskies gewinnen auch zweites Hessenderby

Kassel. (PM Huskies) Zum zweiten Spiel des Wochenendes und zweiten Hessenderby der Saison waren die Huskies am Sonntagabend in Bad Nauheim zu Gast.

Bartuli, Weidner und Garlent brachten die Nordhessen in Front, dreimal fanden die Gastgeber jeweils die passende Antwort. Zum Ende des Mittelabschnitts sorgte Wilde fÃ¼r die vierte Huskies-FÃ¼hrung und Keck erzielte zu Beginn des Schlussdrittels schlieÃŸlich den letzten Treffer des Derbys.

WÃ¤hrend die ersten fÃ¼nf Minuten noch ereignisarm waren, ging es kurz darauf Schlag auf Schlag. Den Anfang machte Bartuli, welcher von Hoelscher sehenswert in Szene gesetzt wurde und aus linker Position zur FÃ¼hrung traf (6.). Kurz darauf nutzten die Gastgeber einen unglÃ¼cklichen Puckverlust in der neutralen Zone zum direkten Ausgleichtreffer (7.) Dann taten es die Wetterauer den Huskies gleich und servierten Weidner den Puck kurz vor ihrem Tor auf dem Silbertablett â€“ 2:1 aus Sicht der Huskies (9.)! Da Stadler in der 14. Spielminute lediglich das GestÃ¤nge traf, ging es mit diesem Spielstand auch in die erste Pause.

Bad Nauheim erwischte den besseren Start ins Mitteldrittel, konnte sich in der Zone der Huskies festsetzen und schlieÃŸlich auch mit dem Ausgleichstreffer durch Kaiser belohnen (24.). Doch auch der dritte Treffer der Schlittenhunde lieÃŸ nicht allzu lange auf sich warten: Aus der Drehung bediente Benson Garlent am zweiten Pfosten, wo dieser aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste (30.). Die Gastgeber bekamen in Ãœberzahl direkt die MÃ¶glichkeit fÃ¼r das 3:3, konnten diese jedoch nicht nutzen. Der dritte Ausgleichstreffer fiel dann aber trotzdem nur eine Minute spÃ¤ter als Ribarik MaÃŸ nahm und ins linke obere Eck traf (33.). Beinahe gelang den Wetterauern gar der Doppelschlag, doch MÃ¼nzenberger konnte einen Konter der Rot-WeiÃŸen mit einem gut platzierten SchlÃ¤ger entschÃ¤rfen (33.). Kurz vor Drittelende bekamen schlieÃŸlich die Schlittenhunde die Gelegenheit in Ãœberzahl und wussten diese auch zu nutzen: Wilde fuhr auf den rechten FlÃ¼gel und platzierte den Puck ebenfalls perfekt in den Winkel (38.). Wichtig in dieser Situation auÃŸerdem, dass Turgeon dem Bad Nauheimer Schlussmann die Sicht nahm.

Den fÃ¼nften Huskies-Treffer des Hessenderbys steuerte schlieÃŸlich Keck zu Beginn des Schlussabschnitts bei. Sein Schuss vom linken FlÃ¼gel aus relativ spitzem Winkel rutschte dem TorhÃ¼ter der Gastgeber durch die Beine und ins Tor (44.). Im weiteren Spielverlauf lieÃŸen die Nordhessen nur noch wenig anbrennen. In der Schlussphase war Maurer nochmal gegen Hickmott (52.) und MacPherson (55.) gefordert, lieÃŸ aber keinen weiteren Gegentreffer mehr zu und sicherte so seinem Team endgÃ¼ltig den zweiten Derbysieg der laufenden Saison.

Tore:

0:1 Bartuli (Hoelscher, SchÃ¼tz â€“ 6. Min.)

1:1 Hickmott (Volek â€“ 7. Min.)

1:2 Weidner (9. Min.)

2:2 Kaiser (Hickmott, Pruden â€“ 24. Min.)

2:3 Garlent (Hoelscher, Benson â€“ 30. Min.)

3:3 Ribarik (Lautenschlager â€“ 33. Min.)

3:4 Wilde (PP â€“ Garlent â€“ 38. Min.)

3:5 Keck (Garlent â€“ 44. Min.)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!