FÃ¼nf verschiedene TorschÃ¼tzen! DEG gewinnt Offensiv-Spektakel gegen Kloten

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat das zweite Spiel ihrer Schweiz-Reise gewonnen.

Sie siegte beim Erstliga-Aufsteiger EHC Kloten mit 6:4 (2:0, 1:2, 3:2). Die Rot-Gelben machten dabei einen frischen und spielfreudigen Eindruck und freuten sich über fünf verschiedene Torschützen!

Der Kader: Das Team war unverändert zu gestern, es fehlten also erneut Brendan O’Donnell, Alex Ehl, Victor Svensson, Josef Eham und Alex Blank. Die beiden Letztgenannten werden am Dienstag zurückerwartet. Das Tür hütete heute Hendrik Hane.

Das Spiel: Die DEG erwischte ein starkes Auftaktdrittel. Schnell und frisch und so, als wenn das gestrige, anstrengende Match gegen Zürich nicht gewesen wäre, wirbelten die Düsseldorfer durch die Schweizer Abwehrreihen. Daniel Fischbuch tanzte sich nach vorn, bediente Philip Gogulla, die 87 scheitert zunächst noch, aber Kapitän Alex Barta verwandelte den Nachschuss zur Gästeführung (7:06). Wenig später folgte der nächste Streich. Niklas Heinzinger sah den startenden Fischbuch, der konnte sich erneut durchsetzen und streichelte die Scheibe dann auch noch hoch ins Netz (10:57). Das bestaunte auch der ehemalige DEG-Trainer Jeff Tomlinson, der damals den jungen Fischbuch in der Saison 2011/12 noch trainiert hatte. Da sich die Rot-Gelben hinten auf einen starken Hendrik Hane verlassen konnten, stand es nach 20 Minuten 2:0 für die DEG!

Im Mitteldrittel konnten die Düsseldorfer ihre Führung zunächst ausbauen. Bernhard Ebner schlenzte den Puck im Powerplay von der Blauen Linie hoch ins Netz (21:12). Dem Klotener Keeper war die Sicht verdeckt. Danach drehten die Hausherren mächtig auf, Hane geriet nun immer mehr in den Blickpunkt, konnte aber trotz guter Paraden zwei Schweizer Treffer nicht verhindern. Im Schlussabschnitt wurde es dann noch turbulenter: Zunächst machte Kloten im Powerplay den Ausgleich, bevor Stephen MacAulay seine Farben erneut in Führung brachte. Bei 44:04 hatte Ignaz Ebner ihm wunderbar aufgelegt, Doch der EHC kam erneut zurück und machte durch Aaltonen aus kurzer Distanz den Ausgleich (45:34). Doch dann kam Tobi! Jener Eder entschied das Spiel. Zunächst traf er aus dem Gewühl zum 5:4 für die DEG. Hier herrschte zunächst Unklarheit über den Torschützen, da MacAulay seinen eigenen Schuss zuvor schon drin gesehen hatte. Egal, die Spielleiter gaben den Treffer Eder. Dieser machte Sekunden vor dem Ende bei 4 zu 6 Spielern auf dem Eis den 4 zu 6-Endstand. Ein Sieg der DEG nach schönem Offensiv-Spektakel!

Ausblick: Am kommenden Wochenende reist die DEG zu einem Turnier nach Dresden. Gegner sind am Samstag zunächst die Eislöwen, am Sonntag dann entweder die Iserlohn Roosters oder die Frankfurt Lions. Nach einem weiteren Turnier in Italien folgt am 9. September die offizielle Saisoneröffnung gegen die Iserlohn Roosters. Eine Woche später steigt das erste Heimspiel der neuen DEL-Saison gegen den ERC Ingolstadt. Beide Spiele im PSD BANK DOME, beide um 19.30 Uhr. Tickets unter www.degtickets.de.