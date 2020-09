FÃ¼nf Testspiele sind fÃ¼r die Bayreuth Tigers bereits terminiert

Bayreuth. (PM Tigers) Nach der allseits bekannten veränderten Lage starten die Bayreuth Tigers in diesem Jahr am 18.10. mit der Vorbereitung. Dabei werden sie...

Bayreuth. (PM Tigers) Nach der allseits bekannten veränderten Lage starten die Bayreuth Tigers in diesem Jahr am 18.10. mit der Vorbereitung.

Dabei werden sie gegen die Ligakonkurrenten Weißwasser, Crimmitschau und Dresden aufs Eis gehen.

Folgende Termine sind inzwischen fixiert.

18.10.2020 17.00 Uhr Bayreuth Tigers vs. Eispiraten Crimmitschau

20.10.2020 20.00 Uhr Bayreuth Tigers vs. Lausitzer Füchse

23.10.2020 20.00 Uhr Eispiraten Crimmitschau vs. Bayreuth Tigers

25.10.2020 17.00 Uhr Dresdener Eislöwen vs. Bayreuth

01.11.2020 17.00 Uhr Bayreuth Tigers vs. Dresdner Eislöwen

Die Tigers bitten im Rahmen des genehmigten Hygiene-Konzeptes folgendes in Bezug auf Zuschauer im Bayreuther Tigerkäfig zu beachten!

Vorverkauf: Ab heute in der Geschäftsstelle zwischen 17.00 und 19.00 Uhr

Insgesamt sind im Augenblick, und für eine mehrwöchige Testphase, 900 Personen für Spiele in unserem Eisstadion zugelassen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Abzüglich der bereits verkauften Dauerkarten, deren Käufer in jedem Fall Zutritt haben, gehen somit 200 Tickets in den freien Verkauf. Dabei bieten die Tigers 50 Tickets für die jeweiligen Vorbereitungsspiele in ihrer Geschäftsstelle an, die persönlich immer Mittwochs erworben werden können. Weitere 150 Tickets gehen in den Onlineverkauf. Der Klub bittet um Verständnis, dass alle Tickets personalisiert werden müssen. Die bereits aus den vergangenen Spielzeiten bekannten Tickets – Ermäßigt mit Begleitperson – sowie Familientickets können ebenfalls Mittwochs in der Geschäftsstelle erworben werden. Alternativ hierzu bitte diese per E-Mail unter geschaeftsstelle@bayreuthtigers.de bestellen. Für diesen Fall sind alle erforderlichen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer) der betreffenden Personen mitzuteilen.

Wichtig! Dauerkarteninhaber, die ihre Tickets für einzelne Spiele an Freunde, Bekannte etc. weitergeben, wenn sie mal selbst ein Spiel nicht besuchen können, müssen diese Personen, die dann diese Tickets nutzen, in der Geschäftsstelle registrieren lassen, um eine Kontaktnachverfolgung gewährleisten zu können. Ebenso verhält es sich mit Firmen-Dauerkarten, die an Mitarbeiter gegeben werden. Hierzu bitte per Mail an die Geschäftsstelle wenden.