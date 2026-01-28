FÃ¼nf Teams, vier Stationen: DEB-Nachwuchs international gefordert

MÃ¼nchen. (PM DEB) Wenige Tage bevor unsere Frauen- und MÃ¤nner-Eishockeymannschaften fÃ¼r Team Deutschland in die Olympischen Winterspiele 2026 starten, begeben sich fÃ¼nf der DEB-Nachwuchsteams auf internationales Terrain.

Die deutschen Nachwuchsauswahlen machen Station in Frankreich, Slowakei, Finnland und am BundesstÃ¼tzpunkt in FÃ¼ssen.

U16-MÃ¤nner reisen zu 4-Nationen-Turnier nach Frankreich

Am Montag, den 2. Februar 2026, geht es fÃ¼r die U16-MÃ¤nner ins franzÃ¶sische Vaujany. Im Rahmen der Februar-MaÃŸnahme wird das Team um U16-Bundestrainer Robin Beckers ein 4-Nationen-Turnier absolvieren. Am Mittwoch, den 4. Februar, um 19 Uhr, tritt die DEB- Nachwuchsauswahl gegen die franzÃ¶sischen Gastgeber an â€“ im weiteren Turnierverlauf trifft das deutsche Team auf die Mannschaften aus Norwegen und Ã–sterreich.

U16-Bundestrainer Robin Beckers: â€žIn Frankreich bleiben wir unserer Linie im U16-Bereich treu â€“ wir haben den Kader auf elf Positionen im Vergleich zur MaÃŸnahme im Dezember verÃ¤ndert. Vier Spieler sind das erste Mal bei einem DEB-Lehrgang mit dabei. Wir wollen in dieser Altersklasse viele Spieler zu verschiedenen Zeitpunkten und auf internationalem Niveau spielen sehen. Inhaltlich werden wir uns gegen Frankreich, Norwegen und Ã–sterreich mehr auf die offensiven Themen und das Spiel mit der Scheibe vorbereiten. Die Spieler sollen mutig mit der Scheibe agieren und sich taktisch weiterentwickeln. Gegen alle unsere Gegner wird es wichtig sein, dass die Spieler das kÃ¶rperliche Spiel annehmen und ZweikÃ¤mpfe gewinnen. Im letzten Turnier der Saison wollen wir die positive Entwicklung der Mannschaft noch einmal bestÃ¤tigen.“

Spielplan der U16-MÃ¤nner

04.02.2026 | 19:00 Uhr | Deutschland â€“ Frankreich

05.02.2026 | 15:00 Uhr | Norwegen â€“ Deutschland

06.02.2026 | 12:00 Uhr | Ã–sterreich â€“ Deutschland

U17-MÃ¤nner absolvieren LÃ¤ndervergleich in FÃ¼ssen

Die Mannschaft von Honorar-Bundestrainer Sebastian Staudt trifft am Mittwoch, den 4. Februar 2026, am BundesstÃ¼tzpunkt in FÃ¼ssen zu einem LÃ¤ndervergleich mit der Slowakei zusammen. Beide Teams werden an drei aufeinanderfolgenden Tagen gegeneinander antreten. Die erste Partie findet am Freitag, den 6. Februar 2026 um 17 Uhr statt. Der Eintritt zum Spiel am BundesstÃ¼tzpunkt in FÃ¼ssen ist kostenfrei.

Honorar-Bundestrainer Sebastian Staudt: â€žDer Kader setzt sich aus Spielern zusammen, die bereits bei der letzten MaÃŸnahme dabei waren oder Teil der U16-Nationalmannschaft waren sowie aus neuen Gesichtern. Ein entscheidender Faktor fÃ¼r diese MaÃŸnahme wird sein, dass die Mannschaft sich schnell zu einer Einheit zusammenfindet. Sportlich wollen wir uns im Vergleich zur MaÃŸnahme in Frankreich im November 2025 steigern und die LÃ¤nderspiele erfolgreicher gestalten. Inhaltlich knÃ¼pfen wir an den Novemberlehrgang an, legen aber noch mehr Wert auf ZweikampffÃ¼hrung und Details des internationalen Spielniveaus.â€œ

Spielplan der U17-MÃ¤nner

06.02.2026| 17:00 Uhr | Deutschland â€“ Slowakei

07.02.2026| 17:00 Uhr | Deutschland â€“ Slowakei

08.02.2026| 11:00 Uhr | Deutschland â€“ Slowakei

Livestream und Statistiken: https://deb-online.live/liga/herren/nat/u17/

U18-MÃ¤nner bestreiten letzte MaÃŸnahme vor der WM

Die Mannschaft von U18-Bundestrainer Andreas Becherer kommt vor der IIHF U18-Weltmeisterschaft 2026, die vom 22. April bis 2. Mai in Trencin und Bratislava (SVK) stattfinden wird, noch ein letztes Mal zu einer gemeinsamen MaÃŸnahme zusammen. Die deutsche Nachwuchsauswahl absolviert zur WM-Vorbereitung ein 4-Nationen-Turnier in Piestany (SVK). Die Gegner des deutschen Teams werden Lettland und Norwegen sowie zum Turnierauftakt die slowakischen Gastgeber sein.

U18-Bundestrainer Andreas Becherer: â€žWir haben uns bewusst fÃ¼r wenige VerÃ¤nderungen im Kader entschieden, da die Mannschaft zuletzt gute Arbeit geleistet und ein starkes TeamgefÃ¼hl entwickelt hat. Dieses kompakte GefÃ¼ge weiter zu festigen, ist fÃ¼r uns sehr wichtig. Gleichzeitig gilt es zu betonen, dass die TÃ¼r Richtung WM weiterhin offen bleibt und wir alle potenziellen Kandidaten genau beobachten. Inhaltlich sehen wir unser 5-gegen-5-Spiel mittlerweile auf einem stabilen Niveau, sodass wir nun gezielt weitere Schwerpunkte setzen kÃ¶nnen â€“ insbesondere im Powerplay, in Unterzahl und beim Bully-Spiel. Die anstehenden LÃ¤nderspiele nutzen wir in erster Linie, um unsere IdentitÃ¤t weiter zu festigen und unsere AblÃ¤ufe zu verbessern. NatÃ¼rlich gehen wir auf das Eis, um Spiele zu gewinnen, aber der Fokus liegt klar auf der Entwicklung der Mannschaft. Wenn wir diesen Weg konsequent weitergehen, wird sich der sportliche Erfolg automatisch einstellen.â€œ

Spielplan der U18-MÃ¤nner

05.02.2026 | 17:00 Uhr | Slowakei â€“ Deutschland

06.02.2026 | 13:30 Uhr | Deutschland â€“ Lettland

07.02.2026 | 11:30 Uhr | Norwegen â€“ Deutschland

U19-MÃ¤nner spielen 5-Nationen-Turnier in Finnland â€“ DEB-DebÃ¼t fÃ¼r Sebastian Vogl

Einmal pro Saison kommt die U19-MÃ¤nner-Nationalmannschaft des DEB unter der Leitung von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter zusammen. In der Spielzeit 2025/2026 wird die Mannschaft im Rahmen dessen ein 5-Nationen-Turnier im finnischen Joensuu bestreiten. Die Gegner der deutschen Nachwuchsauswahl sind die Mannschaften aus Schweden, Finnland, Tschechien und der Schweiz. FÃ¼r Sebastian Vogl, Bundestorwarttrainer Entwicklung und Koordination, wird es die erste offizielle DEB-MaÃŸnahme sein.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: â€žDie MaÃŸnahme zielt darauf ab, bereits vorhandene EindrÃ¼cke zum kommenden U20-Jahrgang zu vertiefen. FÃ¼r uns ist es wichtig zu sehen, wie sich die Spieler auf internationalem Niveau prÃ¤sentieren. Das Turnierformat mit vier Spielen in fÃ¼nf Tagen gegen hochklassige Nationen wie Schweden, Finnland, Tschechien und die Schweiz ist vergleichbar mit einer Weltmeisterschaft. Entsprechend aufschlussreich wird sein, wie die Spieler mit der IntensitÃ¤t, dem Tempo und der physischen sowie mentalen Belastung umgehen. DarÃ¼ber hinaus ist es ein zentrales Ziel, den Spielern unsere Werte und unsere Spielidee zu vermitteln â€“ sowohl auf dem Eis als auch auÃŸerhalb. Wir wollen sehen, wie sich die Mannschaft von Spiel zu Spiel entwickelt und ob es gelingt, trotz hoher Belastung positive Lernprozesse mitzunehmen. FÃ¼r die Spieler bildet dieser Lehrgang die Chance, sich fÃ¼r die nÃ¤chste U20-MaÃŸnahme im Sommer zu empfehlen.â€œ

Spielplan der U19-MÃ¤nner

04.02.2026 | 14:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland â€“ Schweden

05.02.2026 | 18:00 Uhr (dt. Zeit) | Finnland â€“ Deutschland

06.02.2026 | 17:30 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland â€“ Tschechien

08.02.2026 | 16:30 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland â€“ Schweiz

U16-Frauen absolvieren Trainingslehrgang in FÃ¼ssen

Die U16-Frauen-Nationalmannschaft kommt am Freitag, den 6. Februar 2026, zu einer dreitÃ¤gigen MaÃŸnahme in FÃ¼ssen zusammen. Das Team um Honorar-Bundestrainer Christoph HÃ¶henleitner hat fÃ¼r den Wochenendlehrgang vier Eiseinheiten, Athletiktraining und ein Mannschaftsmeeting geplant. Am frÃ¼hen Sonntagnachmittag geht es fÃ¼r die Nachwuchsspielerinnen wieder in Richtung Heimat.

Honorar-Bundestrainer Christoph HÃ¶henleitner: â€žDer Februar-Lehrgang bietet fÃ¼r uns eine weitere Gelegenheit, einen breiten Ãœberblick Ã¼ber den aktuellen Jahrgang zu gewinnen. Neben Spielerinnen, die bereits regelmÃ¤ÃŸig dabei waren, kÃ¶nnen wir auch einige neue Gesichter sehen, die bislang noch nicht oder nur wenig im Einsatz waren. Das ist insbesondere mit Blick auf den anstehenden Europapokal Ende April von groÃŸer Bedeutung. Gerade in einer reinen Trainingssituation, ohne unmittelbaren Wettkampfdruck, verfÃ¼gen wir Ã¼ber ausreichend Zeit, um unsere Prinzipien und Werte gezielt zu vermitteln. Insgesamt dient der Lehrgang dazu, verschiedene Konstellationen zu testen, Spielerinnen weiterzuentwickeln und gleichzeitig individuelle EindrÃ¼cke zu sammeln. Die vier intensiven Trainingseinheiten sehen wir als wertvolle Vorbereitung auf kommende Aufgaben und freuen uns sehr auf die gemeinsame Arbeit.â€œ

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!