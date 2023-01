FÃ¼nf-Punkte-Wochenende fÃ¼r die Crocodiles

Die Crocodiles Hamburg haben das Auswärtsspiel bei den Black Dragons Erfurt am Sonntag mit 2:1 (0:0/0:0/1:1/1:0) nach Verlängerung gewonnen. Nach dem 7:2-Erfolg gegen die...

Die Crocodiles Hamburg haben das Auswärtsspiel bei den Black Dragons Erfurt am Sonntag mit 2:1 (0:0/0:0/1:1/1:0) nach Verlängerung gewonnen.

Nach dem 7:2-Erfolg gegen die Herner am Freitag kam in Erfurt Förderlizenzspieler Ilja Fleischmann dazu. Ansonsten blieb der Kader unverändert.

Die Hausherren stellten die Crocodiles vor 1.200 Zuschauern vor eine schwere Aufgabe – In der Offensive musste jeder Zentimeter hart erkämpft werden und defensiv sah sich die Mannschaft immer wieder in einer gefährlichen Umklammerung. Das änderte sich auch im zweiten Drittel nicht, und nachdem Sebastian Moberg verletzt vom Eis musste, war Kai Kristian immer öfter gefordert.

Das nötige Scheibenglück war dennoch auf Seiten der Gäste. In Überzahl brach Harrison Reed den Bann und sorgte für die Hamburger Führung (50.). In der 55. Minute hatten die Black Dragons per Penalty die beste Chance zum Ausgleich, doch Kai Kristian wehrte den Versuch von D’Artagnan Joly ab. 14 Sekunden vor der Schlusssirene musste sich der Schlussmann aber doch noch geschlagen geben und die Partie ging in die Overtime.

In der Verlängerung sicherte Harrison Reed den Zusatzpunkt für die Crocodiles (63.)

„Erfurt hat es uns heute sehr schwer gemacht und uns offensiv kaum Räume gegeben. Dass wir kurz vor Schluss noch den Ausgleich bekommen, nachdem ein glasklares Foul nicht gepfiffen wurde, ärgert uns natürlich. Aber grundsätzlich können wir mit den fünf Punkten zufrieden sein“, sagte Kai Kristian.