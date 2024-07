„FÃ¼hrungspersÃ¶nlichkeit und eine treibende Kraft in der Kabine“ – Adler Mannheim lotsen Markus HÃ¤nnikÃ¤inen zurÃ¼ck ins Team

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim haben Markus Hännikäinen zurückgeholt. Demnach stürmt der 31-Jährige, dessen Vertrag nach der Spielzeit 2023/24 nicht verlängert worden war,...

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim haben Markus Hännikäinen zurückgeholt.

Demnach stürmt der 31-Jährige, dessen Vertrag nach der Spielzeit 2023/24 nicht verlängert worden war, eine weitere Saison für die Mannschaft von Cheftrainer Dallas Eakins.

Hännikäinen wechselte erstmals Ende Februar 2022 aus Helsinki nach Mannheim, wusste aufgrund seines unermüdlichen Einsatzes auf Anhieb zu überzeugen. Doch nach Ablauf der Spielzeit zog es Hännikäinen nach Schweden, wo er für Linköping acht Tore und elf Vorlagen in 46 Partien verbuchte.

Vor der Saison 2023/24 unterschrieb der Finne ein zweites Mal bei den Adlern, absolvierte in der Folge 51 Hauptrundenspiele, in denen ihm sieben Treffer und 15 Assists gelangen. In den Playoffs, die für Mannheim im Viertelfinale endeten, kam die Kämpfernatur verletzungsbedingt auf lediglich zwei Einsätze.

„Markus ist eine Führungspersönlichkeit, eine treibende Kraft in der Kabine und gibt unter keinen Umständen auf. Er besitzt die Fähigkeit, überall in unserer Aufstellung spielen zu können, und bringt dabei die richtige Einstellung mit. Wir freuen uns, Markus zurück nach Mannheim zu lotsen“, sagt Eakins zur Personalie Hännikäinen, der weiterhin mit der Rückennummer 33 auflaufen wird.