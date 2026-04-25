Führung: Indians gewinnen in Deggendorf

Memmingen. (fl) Ein packendes Finalspiel endete am Freitagabend mit einem ganz wichtigen Sieg für den ECDC Memmingen.

Die Indianer siegten dank einer brutalen Willensleistung mit 3:2 beim DSC. Mit diesem Erfolg in Spiel 3 gehen die Memminger in der Finalserie mit 2:1 in Führung. Am Sonntag geht es in der Maustadt weiter, die Partie ist bereits restlos ausverkauft.

Die Indianer, unterstützt von einem lautstarken Gästeblock, starteten druckvoll in die Begegnung. Man setzte den DSC früh unter Druck und belohnte sich nach gut sieben Minuten. Der formstarke Markus Lillich fälschte einen Schuss von Maxi Menner zum 1:0 für den ECDC ab. Doch auch Deggendorf fand gegen Mitte des Drittels besser ins Spiel und sorgte für den Ausgleich. Dylan Jackson erzielte das 1:1. Der Treffer zeigte aufseiten der Hausherren Wirkung. Kurz vor der Pause traf Dante Hahn zum 2:1 für die Niederbayern.

Im Mitteldrittel hatte der Deggendorfer SC das Zepter in der Hand und schnürte Memmingen oft in der eigenen Zone ein. Die Indians hielten dem Druck stand und Justus Roth parierte glänzend. Der Turnaround gelang dem ECDC gegen Ende des zweiten Drittels und ebnete den Weg zum Sieg. Tobi Meier schloss mit einem platzierten Schuss in den Winkel zum 2:2 ab. Der Doppelschlag folgte. Nach Vorarbeit von Felix Brassard brachte erneut Markus Lillich die Scheibe im Gehäuse des DSC unter und versetzte den Memminger Gästeblock in Ekstase. Mit der Führung von 3:2 für die GEFRO-Indians ging es in die letzte Drittelpause.

Im letzten Drittel wurde es dann eine Abwehrschlacht und ein heißer Kampf für das Team von Coach Huhn. Die Hausherren setzten alles daran, die Partie zu drehen. Doch die Maustädter spielten konzentriert und zeigten puren Willen. Vier Minuten vor Ende der Begegnung gab es eine Matchstrafe für den ECDC. Für Sam Verelst war das Spiel nach einem Check gegen den Kopf vorbei. Die restlichen Minuten waren nichts für schwache Nerven. Dennoch überstanden die Memminger die Strafe bravourös und holten sich den Sieg in einem packenden Spiel 3 der Finalserie.

Am Sonntag folgt das nächste Heimspiel in einer restlos ausverkauften ALPHA COOLING-Arena. Mit einem Sieg würden sich die Indians bereits den Matchball sichern. Puck Drop am Hühnerberg ist um 18:00 Uhr. Die Stadiontore öffnen bereits um 16:30 Uhr. Zusammen soll der Deggendorfer SC erneut geschlagen werden.

Deggendorfer SC vs ECDC Memmingen 2:3 (2:1/0:2/0:0)

Tore: 0:1 (7.) Lillich (Menner, Brassard), 1:1 (10.) Jackson D. (Stloukal, Jackson T.), 2:1 (20.) Hahn (Baßler, Leinweber), 2:2 (37.) Meier, 2:3 (38.) Lillich (Brassard)

Strafminuten: Deggendorf 8–Memmingen 33