â€žFÃ¼hle mich sehr wohl in Halleâ€œ â€“ Erik Hoffmann weiter Teil der Bulls-Defensive

Nach der bereits auf der Saisonabschlussfeier kommunizierten Vertragsverlängerung mit Thomas Gauch, dem Comeback von Dennis Schütt sowie der Rückkehr von Allrounder Erik Gollenbeck können die Saale Bulls nun auch den Verbleib von Namensvetter Erik Hoffmann vermelden. Der gebürtige Bad Muskauer hat seinen Vertrag beim MEC verlängert und geht somit in seine fünfte Saison in der Händelstadt.

Zur Saison 2020/21 von den Moskitos Essen nach Halle gewechselt, entwickelte sich der damals 22-Jährige kontinuierlich fort und etablierte sich zu einer gesetzten Größe vor dem Bulls-Gehäuse. Neben seinen defensiven Aufgaben konnte der Linksschütze auch seinen offensiven Output ausbauen und sich nach zwölf Punkten (ein Tor) in seiner Premierensaison über 26 Zähler (2021/22; drei Treffer) auf 27 Scorerpunkte (2022/23) steigern. In der zurückliegenden Spielzeit trat die hallesche Nummer 15 fünfmal als Torschütze in Erscheinung, gleichbedeutend mit einem persönlichen Oberliga-Bestwert. In knapp der Hälfte seiner bislang 226 im Bulls-Trikot absolvierten Partien zierte Hoffmanns Trikot das „A“ als Zeichen für den Assistenzkapitän – ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung.

„In Halle fühle ich mich sehr wohl. Ich freue mich sehr, weiterhin für die Saale Bulls zu spielen“, so der 26-Jährige mit DEL2-Erfahrung (Lausitzer Füchse), der die abgelaufene Spielzeit vergessen machen möchte. „Obwohl die letzte Saison nicht immer einfach war, freue ich mich auf den August, um mit dem Team daran zu arbeiten, die neue Saison positiv zu gestalten.“

Die Verantwortlichen sind froh, Erik Hoffmann auch weiterhin im Kader zu haben und wünschen dem Verteidiger eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison 2024/25 im Bulls-Trikot. (Jy)