FÃ¼chse verpflichten neuen StÃ¼rmer

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse freuen sich, die Verpflichtung von Max Kislinger bekannt zu geben.

Der 189 cm große und 93 kg schwere Center stürmte die letzten sechs Jahre für die Nürnberg Ice Tigers in der DEL und bekam jetzt einen Vertrag bis Saisonende in Hockeytown. Kislinger durchlief in seiner Heimat beim SC Riessersee die kompletten Nachwuchsabteilungen, bevor er 2014 für ein Jahr nach Kanada zu den Peterborough Petes U16 AAA in der ETAHL U 16 wechselte. Im Folgejahr ging der heute 26-jährige für eine Saison an die RB-Hockeyakademie nach Salzburg, bevor er für die nächsten drei Jahre wieder nach Übersee wechselte. Dort scorte er in der OHL für das kanadische Team „North Bay Battalion“ sowie für das US-amerikanische Team der Flint Firebirds. Im gleichen Zeitraum stand Max in 23 Einsätzen mit der Deutschen U20 Nationalmannschaft auf dem Eis. Seit 2018 kam er innerhalb von sechs Spielzeiten auf 235 DEL-Einsätze für die Nürnberg Ice Tigers. Von 2019 bis 2021 stand er weiterhin mit einer Förderlizenz für die Bayreuth Tigers in der DEL2 auf dem Eis. Die letzten Wochen hielt sich der Stürmer beim SC Riessersee fit und wird nach der Länderspielpause mit der Rückennummer 21 im Füchse Trikot auflaufen.



Jens Baxmann (Sportlicher Leiter): „In Anbetracht der Tatsache von verletzungsbedingten Ausfällen und im Hinblick auf die Vielzahl von Spielen in den kommenden Wochen und Monaten, haben wir uns entschieden Max zu verpflichten. Er ist in der Offensive flexibel einsetzbar, verleiht unserem Angriff mehr körperliche Präsenz und verfügt über einen guten Schuss.“

Max Kislinger: „Nach der ungewöhnlich langen Sommerpause freue ich mich sehr, teil der Lausitzer Füchse zu sein und mit den Jungs aufs Eis zu gehen und endlich wieder Hockey zu spielen. Das Team hat viel Potential und die Fans in Weißwasser haben einen großartigen Ruf. Ich hoffe, meinen Teil dazu beitragen zu können, dass wir eine starke Saison hinlegen.“

