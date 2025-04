Füchse verpflichten Letten Egils Kalns

Duisburg. (PM EVD) Die Füchse besetzen mit Egils Kalns die zweite Importstelle im Kader und verpflichten damit nach Klavs Planics den zweiten lettischen Stürmer!

Der 33-jährige rechtsschießende Flügelstürmer spielte in der letzten Saison in Rostock und Bad Tölz. Für die Löwen erzielte er in 19 Spielen gute 30 Punkte.

Der zweifache lettische Meister und 19-fache A-Nationalspieler wechselte nach je einer Saison in Schottland und Polen, wo er 6 Champions Hockey League Spiele vorweisen konnte, 2022 nach Deutschland. Und dort machte er direkt auf sich aufmerksam, als er für die EG Diez-Limburg in 48 Oberliga-Spielen satte 70 Punkte erzielte. Es folgten 45 Spiele für Selb in der DEL 2, ehe er nach Rostock wechselte.

Mit dem 1,78m großen läuferisch und technisch starken Angreifer setzen die Füchse ein weiteres offensives Ausrufezeichen!

Für den Füchse-Chef Tom Södler passt Egils gut in den Fuchsbau: “Wir freuen uns, Egils bei uns begrüßen zu dürfen. Er passt ins Profil, das wir gesucht haben: Ein Spieler mit Scoringtouch. Zudem hat er in Bad Tölz gezeigt, wieso er zwei Jahre in Selb in der DEL2 die Chance als Import bekommen hat. Menschlich wird er mit seinem positiven Charakter zum Teamerfolg beitragen.”

Auch Egils haben wir zu seinem Wechsel an die Wedau befragt:

Egils, was war entscheidend für deinen Wechsel zu den Füchsen?

– Ich hatte im Vorfeld bereits viel Gutes über den künftigen Trainer und das Umfeld in Duisburg gehört. Außerdem kenne ich Klāvs Planics schon seit vielen Jahren und habe bereits mit ihm zusammen gespielt, das macht es für mich auf dem Eis sicherlich einfacher.

Das klingt nach guten Voraussetzungen! Welche persönlichen Ziele hast du dir für die Saison gesetzt?

– Mein Ziel ist es immer, die nächste Saison zu meiner Besten zu machen und auf dem direkten Wege die Playoffs zu erreichen. Die Playoffs sind immer etwas Besonderes – eine ganz andere Art von Eishockey. Außerdem möchte ich persönlich natürlich so viele Spiele wie möglich gewinnen.

Sehr ehrgeizig! Wie siehst du deine Rolle im Team?

– Meine Rolle in der Mannschaft sehe ich darin, ein guter Teamplayer zu sein, meine Stärken – insbesondere meinen Schuss – gezielt einzusetzen und so viele Tore wie möglich zu erzielen.

Egils wird mit der Rückennummer 41 auflaufen!

