Füchse und Roosters setzen Kooperation fort

Iserlohn. (PM Roosters) Gemeinsam mit den Füchsen Duisburg setzen die Iserlohn Roosters auch in der kommenden Saison auf Kontinuität und nachhaltige Nachwuchsförderung.

Die Sauerländer führen die Kooperation mit dem Oberligisten fort.

Im Fokus der Zusammenarbeit steht weiterhin die gezielte Entwicklung junger Spieler. In der neuen Saison planen die Füchse Duisburg, den gemeinsamen Pool an Förderlizenzspielern aus beiden DEL-Standorten deutlich zu erweitern. Parallel dazu investiert der Club in seine personelle und infrastrukturelle Ausstattung, um Nachwuchstalenten optimale Bedingungen für den Einstieg in das leistungsorientierte Senioren-Eishockey zu bieten.

„Die Kooperation mit den Füchsen Duisburg wird auch im kommenden Jahr fortgeführt. Auf den positiven Erfahrungen der vergangenen Saison bauen wir weiter auf. Für unsere Perspektivspieler bietet Duisburg hervorragende Möglichkeiten, sich optimal weiterzuentwickeln und sich langfristig sowie nachhaltig im Profibereich zu etablieren“, sagt Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.