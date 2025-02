FÃ¼chse rÃ¼sten sich fÃ¼r den Schlussspurt â€“ Finnischer StÃ¼rmer kommt nach WeiÃŸwasser

Weißwasser O./L. (Lausitzer Füchse) Die Lausitzer Füchse haben kurz vor dem Ende der Transferfrist in der DEL2 noch einmal auf dem Spielermarkt zugeschlagen.

Der 24-jährige Finne Jere Henriksson wird das Team in den entscheidenden Spielen bis zum Saisonabschluss verstärken. Die Verpflichtung des talentierten Stürmers war eine absolute Priorität, nachdem Leistungsträger Lane Scheidl am vergangenen Wochenende verletzungsbedingt ausgefallen ist.

Henriksson bringt wertvolle Erfahrung aus der höchsten finnischen Liga (Liiga) mit, wo er fünf Jahre spielte und bereits eine Meisterschaft sowie den Titel in der Champions Hockey League (2022/23) gewinnen konnte. Der 1,80 m große und 85 kg schwere Linksschütze durchlief zuvor die Nachwuchsabteilungen von Helsingfors IFK und Jokerit Helsinki und stand 2020 in vier Partien für die finnische U20-Nationalmannschaft auf dem Eis.

Seinen ersten Profivertrag unterschrieb Henriksson 2021 bei Tappara, wo er sowohl für das Erstliga-Team als auch für die U20 spielte. Zudem lief er mit einer Förderlizenz für HPK Hämeenlinna in der Liiga auf. In die aktuell laufende Saison startete er bei TPS Turku, bevor er sich den Rødovre Mighty Bulls in der ersten dänischen Liga anschloss. Dort stellte er mit 13 Scorerpunkten (8 Tore, 5 Assists) in 11 Spielen seine Offensivqualitäten unter Beweis.

Mit seiner Verpflichtung ist das sechste und letzte Kontingentstellen-Ticket der Lausitzer Füchse vergeben. Henriksson wird in Weißwasser die Rückennummer 74 tragen.

Statement von Jens Baxmann (sportlicher Leiter): „Uns war es enorm wichtig, für die entscheidenden Spiele der Saison die nötige Tiefe im Kader sicherzustellen. Jere Henriksson wurde gezielt gesucht, weil er genau das mitbringt, was wir jetzt brauchen: Tempo, Technik und Scoring-Touch. Er hat das Eishockey in einer der besten europäischen Ligen erlernt und will in Deutschland unbedingt den nächsten Karriereschritt machen. Wir sind überzeugt, dass er unserem Team sofort weiterhelfen kann und freuen uns, dass er sich für Weißwasser entschieden hat.“

Die Transferfrist in der DEL2 endet am 15. Februar 2024, somit haben sich die Lausitzer Füchse rechtzeitig verstärkt, um optimal für die kommenden Herausforderungen gerüstet zu sein.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV