FÃ¼chse mÃ¼ssen fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit auf Verteidiger verzichten

Im Sonntags-Derby gegen die Dresdner Eislöwen kam es bei einem Zweikampf an der Bande zur Verletzung von Tim. Nach der jetzt erstellten ärztlichen Diagnose muss der Verteidiger der Lausitzer Füchse für einen längeren Zeitraum auf jeglichen Trainings- und Wettkampfeinsatz verzichten und kann voraussichtlich frühestens Anfang 2025 wieder aktiv trainieren.

Tim Sezemsky wechselte nach der letzten Saison von den Ravensburg Towerstars zu den Lausitzer Füchsen nach Weißwasser. In seinen bisher elf absolvierten Spielen im Füchse Dress konnte der rechtsschießende Verteidiger zwei Assists verbuchen und überzeugte mit seiner Spielweise von Beginn an die Verantwortlichen in Hockeytown.