FÃ¼chse mÃ¼ssen auf Verteidiger verzichten

Weißwasser O./L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse müssen für mindestens drei bis vier Wochen auf Verteidiger Dylan Plouffe verzichten.

Der Spieler zog sich nach einem Zweikampf in der Partie gegen die Ravensburg Towerstars eine Oberkörperverletzung zu.

Nach Abschluss aller medizinischen Untersuchungen steht fest, dass Dylan Plouffe vorerst weder am Spiel- noch am Trainingsbetrieb teilnehmen kann. Sobald der Heilungsprozess es zulässt, wird er intensiv an seinem Comeback arbeiten.

Die Lausitzer Füchse wünschen Dylan eine schnelle und vollständige Genesung!

