FÃ¼chse-Kaderplanung fÃ¼r die kommende Saison nimmt Fahrt auf

Weißwasser O./L. (PM Lausitzer Füchse) Im spannenden Endspurt der Hauptrunde geben die Lausitzer Füchse die nächste Vertragsverlängerung bekannt: Mit seiner Unterschrift auf dem neuen Arbeitspapier bestätigte der 23-jährige Alexander Dosch seinen Verbleib für die zweite Saison in Weißwasser.

Der gebürtige Starnberger kam aus der dritten Liga und überzeugte von Beginn an mit seinen Leistungen in der DEL2. In seinen bisher 35 absolvierten Partien im Trikot der Füchse erzielte der spielstarke Stürmer vier Tore und neun Assists. Dass er eine wichtige Stütze im Team ist, zeigt auch seine durchschnittliche Eiszeit, die zuletzt zwischen 18 und 20 Minuten pro Spiel lag.

Jens Baxmann (sportlicher Leiter): „Wir freuen uns sehr, Doschi auch in der kommenden Saison im Füchse Trikot auflaufen zu sehen. Er hat sich super entwickelt und wird mit seiner Physis und Power auch in der kommenden Saison eine zentrale Säule unserer Offensive sein.“

Alexander Dosch: „Ich freue mich, auch in der kommenden Saison Teil der Füchse zu sein. Das Klima hier ist einfach Wahnsinn, egal ob im Team oder von Seiten der Fans. Es ist schön, hier jeden Tag ins Stadion zu kommen und es macht mir Freude, hier in Hockeytown vor den Fans zu spielen. Die Entscheidung war für mich sehr schnell klar.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV