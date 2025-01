Füchse geben erste Vertragsverlängerung für die kommende Saison bekannt

Weißwasser O./L. (PM Lausitzer Füchse) Die Lausitzer Füchse freuen sich, die Vertragsverlängerung mit ihrem talentierten Verteidiger Marlon Braun bekanntzugeben.

Der 20-jährige bleibt der Mannschaft für ein weiteres Jahr erhalten und geht somit in seine vierte Saison mit den Lausitzer Füchsen.

Der 1,88 Meter große und 85 Kilogramm schwere Abwehrspieler entstammt dem eigenen Nachwuchs der Lausitzer Füchse und hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen. Zwischen 2020 und 2023 sammelte Braun wertvolle Erfahrungen bei den Eisbären Juniors in der DNL, bevor er im Rahmen einer Förderlizenz erstmals für die Lausitzer Füchse in Weißwasser auflief.

Marlon Braun hat sich nicht nur in der DEL2 bewährt, sondern auch auf internationaler Bühne für die deutschen Nationalmannschaften der U16, U18 und U19 sein Talent unter Beweis gestellt. Mit 97 Einsätzen in der DEL2 ist er bereits ein fester Bestandteil des Teams und wurde im Jahr 2024 gleich zweimal als U21-Förderspieler der DEL2 ausgezeichnet.

„Wir sind stolz, einen Spieler wie Marlon Braun weiter an uns binden zu können. Seine Entwicklung, sein Einsatz auf dem Eis und sein Engagement abseits des Spielfeldes machen ihn zu einem wichtigen Bestandteil unseres Teams“, erklärt Dirk Rohrbach, Geschäftsführer der Lausitzer Füchse. „Marlon ist ein Vorbild für junge Talente in unserer Region.“

Marlon Braun freut sich ebenfalls über die Verlängerung: „Es ist eine Ehre, weiterhin für die Lausitzer Füchse spielen zu dürfen. Weißwasser ist für mich mehr als nur ein Verein, es ist meine Heimat. Ich bin hochmotiviert, in der kommenden Saison alles zu geben und mit dem Team erfolgreich zu sein.“

Mit der Vertragsverlängerung von Marlon Braun setzen die Lausitzer Füchse ein klares Zeichen für die Förderung von Eigengewächsen und die Weiterentwicklung junger Talente.

Sie benötigen hierfür weitergehende Informationen oder weiteres Bildmaterial? Dazu bitte eine kurze Information an mich, ich helfe Ihnen gern weiter.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV