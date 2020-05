FÃ¼chse Duisburg verzichten auf Teilnahme an der Oberliga

Duisburg. (MK) Es hatte sich in den letzten Tagen ein wenig abgezeichnet und un ist es amtlich. Die Füchse Duisburg werden nicht an der...

Duisburg. (MK) Es hatte sich in den letzten Tagen ein wenig abgezeichnet und un ist es amtlich. Die Füchse Duisburg werden nicht an der Oberliga Nord in der Saison 2020/2021 teilnehmen.

Der EV Duisburg e.V. teilte dieses mit den Worten „Nach reiflicher Überlegung und unter Berücksichtigung der finanziellen Risiken angesichts der möglichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf unseren Sport, hat der Vorstand des EV Duisburg den Entschluss getroffen eine Meldung für die DEB-Oberliga in der Saison 2020/21 nicht einzureichen. Die Verantwortlichen von Duisburg Sport, des DEB , des EHV NRW und der Teams der Oberliga Nord wurden im Vorfeld informiert“, auf seiner Homepage mit.

Nun will man in der Montanstadt an der Zusammenstellung einer schlagkräftigen Mannschaft für die Regionalliga West arbeiten. Gespräches mit potentiellen Spielern hätten begonnen.

Als neuen Trainer hatten die Füchse vor einigen Wochen Alexander Jacobs vorgestellt. Denkbar ist, dass auch ein Teil der in der Region ansässigen Spieler dem EVD die Treue halten wird.