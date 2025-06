FÃ¼chse Duisburg verpflichten Jack Bloem fÃ¼r den Angriff

Duisburg. (PM Füchse) Mit dem 27-jährigen Deutsch-Amerikaner Jack Bloem – zuletzt in Diensten des EC Höchstadt – verstärken die Füchse weiter ihren Angriff.

Der 1,85m große Linksschütze blühte zuletzt in Höchstadt richtig auf und kam in 50 Partien auf starke 40 Punkte, davon 25 Tore. Zudem verfügt der in Hamburg geborene über einen deutschen Pass.

Frank Petrozza freut sich auf den Zugang: „Jack ist ein laufstarker Spieler und weiß, wo das Tor steht, dass hat er letzte Saison bewiesen! Ein weiterer Grund für die Verpflichtung war unter anderem auch, dass er bereits mit Klavs gut zusammengespielt hat. Ich freue mich, dass Jack zukünftig für uns spielen wird.“

