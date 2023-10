FÃ¼chse Duisburg finden weiter nicht in die Spur â€“ 3:4 Niederlage gegen die Black Dragons Erfurt

Artikel anhören Duisburg. (MR) Drei Male den Rückstand egalisiert und am Ende doch ohne Punkte: Bei den Füchsen Duisburg läuft es noch lange nicht...

Duisburg. (MR) Drei Male den Rückstand egalisiert und am Ende doch ohne Punkte: Bei den Füchsen Duisburg läuft es noch lange nicht rund.

Die Gäste aus Thüringen unter dem früheren Füchse-Spieler Raphaël Joly zeigte sich über weite Strecken als das eingespieltere Team, das druckvoller agierte und läuferisch, im Zweikampfverhalten wie auch mit der Scheibe deutlich besser war als die Füchse. Allzu oft ließen sich die Hausherren allzu leicht von der Scheibe trennen. Lange Zeit aber konnten vor allem die Torhüter an beiden Enden des Eises, Fabian Hegmann (EVD) und Konstantin Kessler (BDE) ihren jeweiligen Kasten sauberhalten. Kurz vor der ersten Sirene war es Duisburgs Kitt, der nach Scheibeneroberung schnell vor dem Kasten auftauchte – und sich verzockte. Im Gegenzug machte es Pauker besser und stellte auf 1:0 für die Drachen. In Überzahl schafften die Gastgeber zu Beginn des zweiten Durchganges den Ausgleich (Addison, 25.). Doch wenig später trafen nach einer Möglichkeit von Bauermeister wieder die Gäste (Zimmermann, 26.). Ein Zwischenstand, der wiederum nur 35 Sekunden Bestand hatte – Lundh Hahnebeck mit dem erneuten Ausgleich. Allerdings traf in diesem Drittel Tom Pauker ein zweites Mal, und Erfurt ging mit einem Tor Vorsprung auch in die 2. Pause.

Individuelle Fehler kosten Füchse die Punkte

Im Schlussabschnitt ging es mit viel Laufarbeit hin und her, doch leichte Scheibenverluste und schlechte Entscheidungen ließen nicht nur dem Trainer graue Haare wachsen. Auch die Fans quittierten diese Nachlässigkeiten mit Unverständnis und den einen oder anderen Pfiff. Umso erfreuter war man in der Halle, als zum dritten Male der Ausgleich fiel in der 53. Spielminute (Kitt). Doch zu früh gefreut: das Tor war noch nicht verlesen, als es nochmals hinter Hegmann einschlug. Wieder war einer der Gäste seinem Verteidiger entwischt und allein vor dem Gehäuse der Montanstädter aufgetaucht. Den Füchsen lief die Zeit davon, und auch die Herausnahme des Goalies zugunsten des 6. Feldspielers brachte nichts mehr, sodass das Team von Christoph Schubert am Ende ohne Punkt dastand. Damit fällt Duisburg auf den letzten Tabellenplatz zurück, während die Black Dragons sich über Platz 2 freuen können.

Die Tore erzielten:

0:1 (19:33) Pauker (Reed, Eichstadt)

1:1 (24:34) Addison (Kitt, Phillips) PP1

1:2 (25:07) Zimmermann (Pauker, Müller)

2:2 (25:41) Lundh Hahnebeck (Fomin, Zirnow)

2:3 (34:49) Pauker (Eichstadt, Wunderlich)

3:3 (52:42) Kitt (Krämer, Addison)

3:4 (53:22) Denner

Schiedsrichter: Schrörs, Kyei-Nimako (Nieberle, Strube)

Strafen: EVD – 10 Min.; BDE – 12 Min.

Zuschauer: 732