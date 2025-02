FÃ¼chse Duisburg erreichen die Pre-Playoffs!!!

Duisburg. (PM EVD) Es war der Showdown am letzten Spieltag der Hauptrunde! Die Füchse sichern sich durch einen verdienten Sieg gegen die Saale Bulls bei gleichzeitiger Schützenhilfe durch die Scorpions das letzte Pre-Playoff-Ticket.

Die Füchse konnten aus dem Vollen schöpfen! Matthias Bittner hütete das Tor. Carl Konze und Niclas Focks stießen von den Pinguinen hinzu, Matthias Pape von den Junghaien.

Die Füchse fanden gut ins Spiel und feuerten in Drittel 1 gute 20 Male auf das Gehäuse von Kai Kristian, der seinen Saale Bulls über die ganze Partie hinweg ein guter Rückhalt war. Einige gute Chancen ließen die Füchse liegen, z.B. bei zwei Breaks von Linus Wernerson Libäck. Nach einem druckvollen Powerplay, als die Füchse die Saale Bulls über zwei Minuten lang einschnürten, konnten dann die Füchse endlich einnetzen: Linus Wernerson Libäck erhielt die Scheibe nach Rebound am langen Pfosten und musste nur noch einschieben (16.). Einzig zu bemängeln war die unzureichende Chancenverwertung, die überlegenen Füchse eine klarere Führung verwehrte.

In Drittel 2 kamen die Saale Bulls dann besser ins Spiel und rissen die Partie an sich. Die Gäste hielten es schnell und einfach. Ein Powerplay brachte dann auch den nicht unverdienten Ausgleich, als Adam Domogalla gut vorbereitete und Moritz Schug per Direktabnahme abschloss (31.). Doch dies rüttelte die Füchse wach, die nun wieder das Zepter in die Hand nahmen. Ein Geniestreich von Kapitän Manuel Neumann brachte dann die erneute Führung: er passte die Scheibe von hinter dem Tor mustergültig auf Linus Wernerson Libäck, der die Scheibe gekonnt unters Dach löffelte (34.) und damit den Doppelpack schnürte. Die Füchse verpassten es, den 3. Treffer nachzulegen. Martin Schymainski ließ ein Break aus. Auf der anderen Seite parierte der starke Matthias Bittner auch glänzend. Da die Scorpions zur gleichen Zeit eine 2-Tore-Führung gegen Erfurt erspielt hatten, deutete alles darauf hin, dass die Füchse es in eigener Hand hatten.

Füchse behalten im Schlussabschnitt die Nerven

Im letzten Drittel mussten die Füchse die Nerven im Zaum halten. Es knisterte. Die Unterstützung von den Rängen war da. Aber die Saale Bulls gaben indes nicht auf. In numerischer Überlegenheit waren die Saale Bulls nicht weit weg vom Ausgleich, doch dann kam Michael Fomin! Er trug die Scheibe zur Entlastung nach vorn, packte dann aber zur Überraschung aller einen Spinorama-Move aus, und wackelte Kai Kristian anschließend noch aus, um die Scheibe unter dem Dach zu versenken. Ein absolutes Traumtor zur rechten Zeit und ein wahrer Befreiungsschlag für die Füchse – 3:1 (48.). Den Gästen ist anzurechnen, dass sie trotz der im Vorfeld bereits gesicherten Qualifikation für die Pre-Playoffs weiter dran blieben! Und knapp 4 Minuten vor dem Ende brachten die Saale Bulls dann nach Auszeit den 6. Feldspieler, um nochmal anzuschließen. Jedoch nutzte Martin Schymainski dies zum vorentscheidenden Empty-Net-Goal, als er sich mit viel Willen zum leeren Tor im Zweikampf durchtankte (57.). Rund 1,5 Minuten vor dem Ende machten die Füchse dann den Sack zu: Niclas Focks fälschte den Handgelenksschuss von Samuel Eriksson zum 5:1-Endstand ins Tor ab. Durch den 4:0-Sieg der Scorpions war es dann auch klar: Die Füchse erreichen die Pre-Playoffs! Über weite Strecken waren die Füchse das gefährlichere Team mit der Großzahl der Chancen und auch kämpferisch, wenn es ums Verteidigen der lange knappen Führung ging. EVD Coach Fabian Schwarze lobte vor allem den Start der Füchse ins Spiel, die es in der Folge aber hier und da unnötig spannend machten und Disziplinprobleme kompensieren mussten. Ende gut, alles gut! Wir haben es gepackt! Wir spielen Pre-Playoffs! Am Sonntag geht es nach Hamm zu Spiel 1 der best-of-three-Serie, am Dienstag steigt dann das Heimspiel!

Wir danken unserem 7. Mann für die geile Kulisse! Seid auch morgen zahlreich in Hamm! Der Zug hat keine Bremse!