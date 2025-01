Füchse Duisburg drehen einen 1:4 Rückstand und besiegen Tabellenführer Tilburg Trappers

Duisburg. (MR) Im Startabschnitt hielten die Füchse Duisburg gut mit, lagen dann aber 1:4 hinten, ehe sie die Aufholjagd starteten und erfolgreich mit 5:4 beendeten.

Es war beinahe ein Heimspiel der Tilburg Trappers in der preZero Rheinlandhalle, so gut gefüllt sah der Gästeblock aus, als der Tabellenvorletzte Duisburg den Tabellenführer begrüßte. Gleich der quasi erste Angriff der Gäste traf ins schwarze, da waren gerade einmal zwei Zeigerumdrehungen gespielt. Die anschließende Strafe gegen die Trappers konnte der Fuchs nicht nutzen. Wenig später konnte Kälble seine Möglichkeit auch nicht verwerten, doch die Kollegen schossen den Ausgleich (8.). Es ging hin und her, Duisburg schlug sich ganz gut, auch wenn die Gäste mehr vom Spiel hatten. Als gegen Drittelende die Trappers noch einmal in Überzahl arbeiten durften, war es Verteidger Neumann, der den Rebound in die eigenen Maschen fälschte (19.). Mit dem knappen Rückstand ging es für die Füchse zum ersten Pausentee. In der Pause erfreuten die Cheerleader das gesamte Rund mit dem niederländischen Hit, der schon bei der Fußball EM großen Spaß gemacht hat „von links nach rechts…“. Im zweiten Durchgang machten die Gäste ernst und legten schnell 2 Treffer nach. Aus spitzem Winkel meldeten sich aber die Füchse mit Eriksson erneut an (28.). Ein Bandencheck in der Ecke wurde im Powerbreak wohl durchdiskutiert unter den Unparteiischen, sodass sie anschließend den Videobeweis bemühten und das sehr ausdauernd und gründlich, obwohl sie vorher keine Strafe ausgesprochen hatten.

Füchse mit Comeback Qualitäten

Danach stand eine Fünfminutenstrafe gegen Tilburg auf der Uhr. In dieser konnten die Hausherren den Anschlusstreffer erzielen, den Schymainksi im Slot und mit dem Rücken zum Tor irgendwie reingefälscht hatte. Obwohl die Niederländer gegen Ende der großen Strafe eine weitere Strafe kassierten, kamen die Füchse nicht zum Ausgleich. Sie spielten lieber noch einen Pass und noch einen. Nachdem die Montanstädter die ersten beiden Minuten des dritten Durchgangs in Unterzahl überstanden hatten, schoss Mannes zum 4:4 Ausgleich ein. Die Gäste antworteten mit wütenderen Bemühungen, scheiterten allerdings immer wieder an sich selbst, an aufopferungsvoll verteidigenden Füchsen oder am hervorragend aufgelegten Linus Schwarte im Tor. Nagtzaam, der lange Jahre in Tilburg gespielt hatte, konnte nach mehreren erfolglosen Versuchen schließlich das 5:4 erzielen, aber es waren noch 7 Minuten zu gehen. Es blieb spannend. Doch mit vereinten Kräften gelang es den Hausherren, diese knappe Führung nach hause zu fahren. Mannschaft und Fans wußten, bei wem sie sich zu bedanken hatten und ließen Schwarte hochleben.

Es spielten:

EVD: Linus Schwarte – Manuel Neumann, Steven Deeg – Pontus Wernerson Libäck, Samuel Eriksson, Linus Wernerson Libäck; Nicklas Mannes, Carl Konze – Jannis Kälble, Nardo Nagtzaam, Tim Schütz; Aaron Krebietke, Tobias Fischer – Martin Schymainski, Edwin Schitz, Michael Fomin; Dennis Mensch – Wladislav Kronhardt, Jona Dannöhl, Brooklyn Beckers

TIL – Ruud Leeuwesteijn – Alexei Loginov, Jordy Verkiel – Kobe Roth, Ties van Soest, Reno den Hondt; Kilian van Gorp, Noah Muller – Max Hermens, Phillip Marinaccio, D’Artagnan Joly; Bjorn Borgman, Giovanni Vogelaar – Justin van der Ven, Danny Stempher, Anthony Rinaldi; Chay Schults, Donny van Belkom – Jonne de Bonth, Delany Hessels, Marvin Timmer

Die Tore erzielten:

0:1 (02:00) Vogelaar (Stempher, van der Ven)

1:1 (07:02) Mannes (Konze, Kälble)

1:2 (18:58) Rinaldi (Marinaccio) PP1

1:3 (22:28) Marinaccio (Joly, Borgman)

1:4 (25:41) Hermens (Borgman, Marinaccio)

2:4 (27:01) Eriksson (Neumann, L.Wernerson Libäck)

3:4 (32:11) Schymainski (L.Wernerson Libäck, P.Wernerson Libäck) PP1

4:4 (42:49) Mannes (Schitz, Fomin)

5:4 (53:00) Nagtzaam (Kälble, Schütz)

Schiedsrichter: Hendrik Perndt, Tijana Haack (Raphael Leibfried, Sascha Küper)

Strafen: EVD – 6 Min; TIL – 9 Min.

Zuschauer: 1087

