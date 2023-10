Frustrierende Woche fÃ¼r die Adler Mannheim â€“ Niederlage gegen die Augsburger Panther

Artikel anhören Mannheim. (MR) Nach zwei Niederlagen in Reihe sollte für die Adler gegen die Panther aus den unteren Tabellen-Regionen heute am ungewohnten Samstag...

Mannheim. (MR) Nach zwei Niederlagen in Reihe sollte für die Adler gegen die Panther aus den unteren Tabellen-Regionen heute am ungewohnten Samstag wieder ein Sieg folgen. Doch es kam anders…

Die Augsburger Panther mit einem Sieg im Rücken waren zunächst optisch überlegen, schienen mehr Puckbesitz zu haben als die Adler. Wirklich gefährlich für Felix Brückmann im Adlerhorst wurde es aber selten. Es dauerte eine Zeit, bis die Hausherren sich im Angriff festsetzen konnten. Doch Vey, Holzer und Fischbuch scheiterten, auch Reul warf die Scheibe mehrmals neben oder über das Tor statt hinein. Auf der anderen Seite hatten Schüle, Rantakari und Puempel gute Möglichkeiten. Es musste aber eine doppelte Strafe gegen die Adler her, dass die Panther ihren ersten Erfolg verbuchen konnten. Nach mehreren geblockten Versuchen verschob Collins sich an der blauen Linie und fand den richtigen Augenblick (18.). Als man dann gedanklich bereits fast in der Pause war, tauchte Sacher im Mannheimer Angriffsdrittel auf, die Verteidiger bekamen den Puck nicht weg, und Puempel bedankte sich mit dem 0:2 (20.). Doch postwendend hatten die Adler eine Antwort, und noch vor der Sirene setzte Kühnhackl den Rebound in die Maschen. Im zweiten Durchgang konnten die Kurpfälzer ihrerseits Powerplay üben. Ja, das erste war das Training, denn hier war die Scheibe mehr außerhalb als im Angriffsdrittel. Zur Drittelmitte gerieten die Panther ein zweites Mal in Unterzahl, und diesmal klappte es mit dem Treffer für die Hausherren: Plachta mit dem Onetimer aus seinem „Office“. Man möchte sagen „wer sonst“. Die Gäste versuchten auch die postwendende Antwort, doch Soramies traf nur das Außennetz. Es ging hin und her, doch es blieb beim 2:2 Unentschieden.

Entscheidung erst nach 65 Minuten

Im dritten Durchgang zeigten sich beide Teams bemüht, den nächsten und vielleicht entscheidenden Treffer zu erzielen. Es gab aber viele Puckverluste. Youngster Elias war es schließlich, der frech ein etwas wackeliges Tic tac toe veredelte und die Gäste wieder in Führung schoss (47.). Kühnhackl und etwas später Plachta versuchten erfolglos den direkten Ausgleich. Die beiden Fanlager feuerten ihr Team wieder lautstark an. Als Murray in die Bande integriert wurde, gab es erneut eine Strafe gegen die Panther. Diesmal dauerte es 24 Sekunden, bis Vey das Spielgerät gegen Endras` Laufrichtung einschieben konnte – 3:3 Ausgleich und noch 10 Minuten auf der Uhr.

Endras, der zum ersten Mal wieder in der alten Heimat antrat, bekam jetzt sehr viel zu tun, denn Mannheim schoss aus allen Lagen. Die Panther beschränkten sich auf die Verteidigung, kamen mit wenigen Entlastungsangriffen. Gegen Ende – es standen noch 68 Sekunden auf der Uhr – bekam Augsburgs Schüle eine Strafe. Und auch diesmal erkannten und ahndeten die Schiedsrichter ein weiteres Vergehen, das stattfand, als die erste Strafe angezeigt war. Das kommt selten vor, Lob an die Unparteiischen. Für die Fuggerstädter war das natürlich ganz bitter, jetzt noch gleich doppelt in Unterzahl zu geraten. Doch was soll man sagen? Mannheim versuchte es fein, versuchte es mit der Brechstange, doch wenn der Schuss nicht geblockt wurde, verzog der Schütze, und die Zeit sollte ohne den erlösenden Treffer herunterlaufen. Die Verlängerung begann wegen der Strafen ebenfalls mit 5 gegen 3. Doch kaum waren die Gäste vollzählig, drückte Augsburg auf den Siegtreffer, erst mit 5 gegen 5, dann nach einer Unterbrechung mit 3 gegen 3. Die Adler schienen in der Schlussphase etwas nervös und produzierten gleich zwei Male Icing. Das Penaltyschießen musste schließlich den Sieger hervorbringen. Als zweiter Panther lief Esposito an und konnte mit einem sehenswerten Move Felix Brückmann verladen. Alle drei Adler hingegen trafen nicht. Damit ging der Zusatzpunkt an die Bayrisch Schwaben, und für die Adler Mannheim stand die 3. Niederlage nacheinander in den Büchern: die frustrierende Woche geht weiter…

Es spielten:

MAN – 90 Felix Brückmann – 29 Denis Reul, 23 Jyrki Jokipakka – 89 David Wolf, 58 Tyler Gaudet, 63 Tyler Ennis; 7 John Gilmour, 16 Max Gildon – 71 Daniel Fischbuch, 41 Maximilian Eisenmenger, 33 Markus Hännikäinen; 4 Korbinian Holzer, 8 Jordan Murray – 22 Matthias Plachta, 19 Linden Vey, 21 Kris Bennett; 68 Fabrizio Pilu – 34 Tom Kühnhackl, 27 Yannick Proske, 96 Simon Thiel

AEV – 44 Dennis Endras – 58 Max Renner, 93 Simon Sezemsky – 94 Anrei Hakulinen, 26 Samuel Soramies, 21 Jere Karjalainen; 40 Tim Schüle, 52 Otso Rantakari – 73 Matt Puempel, 91 Luke Esposito, 18 Zachary Mitchell; 11 Mick Köhler, 12 Mirko Sacher – 24 TJ Trevelyan, 10 Chris Collins, 25 Christian Hanke; 65 Niklas Länger – 77 Luca Tosto, 50 Alexander Oblinger, 46 Moritz Elias



Die Tore erzielten:

0:1 (17:21) Collins (Schüle, Sacher) PP2

0:2 (19:35) Puempel (Sacher)

1:2 (19:53) Kühnhackl (Thiel, Gilmour)

2:2 (30:06) Plachta (Jokipakka, Wolf) PP1

2:3 (46:39) Elias (Köhler, Tosto)

3:3 (49:07) Vey (Ennis, Plachta) PP1

3:4 (65:00) Esposito PEN



Schiedsrichter: Reid Andersen, Marc Iwert (Patrick Laguzov, Dominic Kontny)

Strafen: MAN – 4 Min; AEV – 10 Min.

Zuschauer: 10.594

Dennis Endras an alter Wirkungsstätte – © Sportfoto-Sale (DR) Dennis Endras an alter Wirkungsstätte – © Sportfoto-Sale (DR)