FrÃ¼hzeitige Weichenstellung: Sportliche Neuausrichtung beim Deggendorfer SC ab der Saison 2025/26

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC gibt bekannt, dass Cheftrainer Jiri Ehrenberger zum Ende der laufenden Saison 2024/25 seine langjährige und erfolgreiche Tätigkeit beim DSC beenden wird.

Der 69-Jährige, der seit 2022 zum zweiten Mal in seiner Laufbahn an der Bande des Deggendorfer SC steht, hat maßgeblich zur sportlichen Entwicklung des Vereins beigetragen. Im Dezember hatte Ehrenberger die Verantwortlichen über seinen Schritt informiert.

Des Weiteren hat Thomas Greilinger auf eigenen Wunsch die Funktion des Sportlichen Leiters nach Gesprächen Ende Dezember abgeben. Thomas Greilinger bleibt nach derzeitigem Stand als aktiver Spieler erhalten, die Entscheidung über die Fortführung der Spielerkarriere über die aktuelle Saison hinaus hat der Stürmer noch nicht getroffen. Unabhängig davon wird Greilinger auch in Zukunft dem Verein erhalten bleiben. Der Deggendorfer SC vollzieht damit zur neuen Saison eine Neuausrichtung im sportlichen Bereich.

„Jiri hat nicht nur auf, sondern auch abseits des Eises einen großen Einfluss auf den Deggendorfer SC gehabt. Seine Leidenschaft für das Eishockey, sein strategisches Geschick und seine Führungsqualitäten haben unser Team geprägt. Wir sind ihm für seine großartigen Leistungen als Trainer äußerst dankbar und wünschen ihm für die persönliche Zukunft nur das Beste“, sagt DSC-Prokurist Stefan Liebergesell. „Thomas Greilinger hat zusammen mit Jiri Ehrenberger einen großen Teil dazu beigetragen, dass wir uns als Deggendorfer SC wieder im Spitzenfeld der Oberliga etablieren konnten. Auch Thomas sind wir sehr dankbar für seine Arbeit und wünschen auch ihm für seine Zukunft alles Gute.“

Jiri Ehrenberger blickt auf eine beeindruckende Trainerkarriere zurück, die ihn durch zahlreiche Stationen im deutschen und internationalen Eishockey führte. Seit seinem Amtsantritt beim DSC hat er das Team kontinuierlich weiterentwickelt und entscheidend dazu beigetragen, die sportlichen Ziele des Vereins zu erreichen. Darauf kann man als Club stolz sein.

Der Deggendorfer SC ist bereits voll in der Kaderplanung für die kommende Saison, die Weichen für die zukünftige sportliche Leitung des Teams sind gestellt. Wir werden zum gegebenen Zeitpunkt über die Nachfolge der sportlichen Verantwortlichen informieren.

Der Verein bedankt sich bei Jiri Ehrenberger und Thomas Greilinger für ihre geleistete Arbeit und ihre herausragenden Verdienste und wünscht ihnen für den Abschluss der Saison sowie für den neuen Lebensabschnitt alles Gute.

Deggendorfer Rumpfkader mit Charakter-Sieg in Bad Tölz

Der Deggendorfer SC fuhr am Dienstagabend den dritten Sieg in Folge ein. Vor 1.058 Zuschauer in der Tölzer Hacker-Pschorr Arena bezwang das Team von Trainer Jiri Ehrenberger die heimischen Löwen in einer kämpferischen Partie mit 4:5.

Vor dem vierten Duell mit den Oberbayern musste der Deggendorfer Cheftrainer erneut mit einem stark dezimierten Aufgebot arbeiten. Zu Silvan Heiß, Ondrej Pozivil, Benedikt Schopper, Leon Draser und Thomas Greilinger gesellten sich auch noch Marco Baßler und Alex Grossrubatscher ins Lazarett. Doch auch Positives gab es zu vermelden: Tomas Gulda kehrte wieder ins Lineup zurück, während U20-Verteidiger Robert Linhart sein Profidebüt gab.

Die Hausherren erwischten den besseren Start in die Partie und setzten den DSC früh unter Druck. Einen Schockmoment gab es nach etwa zehn gespielten Minuten: Raphael Fössinger blieb verletzt liegen – zwar konnte der gebürtige Kufsteiner noch kurz weitermachen, wurde dann aber doch von Timo Pielmeier ersetzt. Dessen Einstand hätte kaum schlechter laufen können. Praktisch mit dem ersten Torschuss brachte Egils Kalns die Löwen in Führung. Dies schien so etwas wie die Initialzündung für den DSC zu sein. Petr Stloukal nach toller Einzelleistung (13.) und Marcel Pfänder nach einem schnell vorgetragenen Konter (17.) drehten die Partie noch vor der ersten Pause.

Im zweiten Abschnitt erarbeiteten sich die Oberbayern über weite Strecken ein spielerisches Übergewicht, während der DSC meist nur über Konter gefährlich war. Kurz vor der zweiten Pausensirene zahlte sich der Aufwand der Löwen aus: Christoph Fischhaber verwertete in der 39. Minute einen Abpraller zum 2:2 Ausgleich.

Das Schlussdrittel begann denkbar schlecht aus Deggendorfer Sicht. In der 43. Minute brachte Topi Piipponen seine Farben mit 3:2 in Front. Damit nicht genug: In der 46. Minute erhöhte Fischhaber in eigener Unterzahl auf 4:2. Doch der DSC schlug noch in der selben Überzahlsequenz zurück, als Marcel Pfänder einen Gewaltschuss von der blauen Linie ins Tor beförderte. Die Deggendorfer nahmen nun Fahrt auf und kamen in der 52. Minute tatsächlich zurück in die Partie, als Curtis Leinweber im Powerplay das 4:4 markierte. Das Momentum schwappte nun endgültig auf die Seite des DSC und fünf Minuten vor Ende der Partie war es Julian Elsberger, der per Abstauber das 4:5 erzielte. Dieses Ergebnis brachte das Team von Trainer Jiri Ehrenberger auch über die Zeit und nimmt alle drei Punkte aus Bad Tölz mit.

Weiter geht es für den Deggendorfer SC am kommenden Freitag mit einem Heimspiel gegen die onesto Tigers Bayreuth.

