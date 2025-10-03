Frühform bestätigen: Feiertagsheimspiel gegen Bad Nauheim – Gastspiel in Rosenheim

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Ein spannendes Wochenende steht für die Eispiraten Crimmitschau bevor: Am Freitag (3. Oktober, 19:30 Uhr) empfangen die Westsachsen den EC Bad Nauheim zum Feiertagsspiel im Sahnpark, ehe es am Sonntag (5. Oktober, 17:00 Uhr) zum Auswärtsspiel bei den Starbulls Rosenheim geht.

Zwei richtungsweisende Aufgaben, bei denen die Mannschaft von Cheftrainer Jussi Tuores ihren gelungenen Saisonstart bestätigen möchte. Tickets für das Heimspiel gegen Bad Nauheim sind weiterhin online, an allen Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse erhältlich.

Die Westsachsen haben in den ersten Saisonwochen für reichlich positiven Schwung gesorgt: Nach vier Partien stehen sieben Punkte auf der Habenseite, was aktuell Tabellenplatz 5 bedeutet. Besonders der knappe, aber umjubelte 2:1-Derbysieg gegen die Lausitzer Füchse vor mehr als 3.800 Zuschauern im heimischen Sahnpark unterstrich die gute Frühform und die starke Stimmung am Standort.

Personell kann Tuores nahezu aus dem Vollen schöpfen: Dylan Wruck steht vor seinem Comeback und soll die Offensive beleben, Kevin Reich kehrt nach überstandener Verletzung ins Tor zurück. Auch die Förderlizenzspieler Robin Veber (Wolfsburg), Justin Büsing sowie Rayan Bettahar (beide Bremerhaven) stehen zur Verfügung. Fehlen werden dagegen Alex Vladelchtchikov (Aufbautraining), die Langzeitverletzten Ralf Rollinger und Tim Lutz sowie Christian Schneider (Unterkörperverletzung). Für ihn rückt erneut der 17-jährige Lex Kasakow ins Aufgebot.

Heimspiel am Tag der Deutschen Einheit: Motto „Sahnpark³“

Zum dritten Heimspiel der Saison wird es im Crimmitschauer Sahnpark besonders feierlich: Unter dem Motto „Sahnpark³ – 3 Heimspiele, 3 Heimsiege, 3 Mal über 3.000 Zuschauer“ wollen die Eispiraten ihre Serie vor eigenem Publikum fortsetzen. Die Fans haben bereits in den ersten Spielen für echte Gänsehautmomente gesorgt – auch diesmal wird die Kulisse eine große Rolle spielen.

Vor Spielbeginn wird anlässlich des Tages der Deutschen Einheit die deutsche Nationalhymne gespielt. Zudem dürfen sich die Zuschauer auf eine Wunderkerzenaktion, organisiert vom Partner Phönix-Fireworks, freuen – ein emotionaler Rahmen für ein Duell, das sportlich jede Menge Spannung verspricht.

Heimbilanz ausbauen: Der EC Bad Nauheim kommt in den Sahnpark

Die Gäste aus Hessen hatten einen schwierigen Saisonstart und stehen mit nur zwei Punkten aktuell auf Rang 13. Unter dem neuen Trainer Peter Russell gelang lediglich am ersten Spieltag ein 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen gegen Freiburg, anschließend setzte es drei Niederlagen. Allerdings täuscht die Bilanz: Die zwei Partien gegen Krefeld und Ravensburg gingen nur knapp mit einem Tor Unterschied verloren.

Besonders im Fokus stehen erfahrene Leistungsträger wie Taylor Vause, Jordan Hickmott und Kapitän Marc El-Sayed, während auch Neuzugang Justin MacPherson sowie die Offensivkräfte Andrej Bires und Raphael Jakovlev bereits Akzente setzen konnten. Im Tor will Routinier Jerry Kuhn nach durchwachsenen Auftritten zurück zu alter Stärke finden. Die Eispiraten wissen: Trotz der Tabellenlage ist Bad Nauheim jederzeit ein gefährlicher Gegner.

Schwere Sonntagsaufgabe: Gastspiel in Rosenheim

Nach dem Feiertagsspiel wartet am Sonntag mit dem ROFA-Stadion eine der schwersten Auswärtsadressen der Liga. Die Starbulls Rosenheim haben sich im Sommer stark verstärkt und gelten als Playoff-Kandidat. Mit Spielern wie Ville Järveläinen, C.J. Stretch oder Shane Hanna sowie Neuzugängen wie Lewis Zerter-Gossage, Jordan Taupert und Dylan Plouffe verfügen die Oberbayern über enorme Qualität.

Besonders brisant: Ein Wiedersehen gibt es mit Scott Feser, der in den vergangenen vier Spielzeiten noch für die Eispiraten auflief. Mit sechs Punkten aus vier Partien (Platz 6) liegen die Starbulls aktuell dicht hinter Crimmitschau. Siege gegen Landshut und Bietigheim stehen dabei enge Niederlagen gegen Düsseldorf und Regensburg gegenüber.

Für die Eispiraten ist es die nächste Chance, den ersten Auswärtssieg der Saison einzufahren. Nach starken Auftritten in Kaufbeuren und Kassel, wo jeweils nur Nuancen für mehrere Punkte fehlten, will man diesmal den ersten Auswärtssieg mitnehmen.

Rückenwind mit in das Wochenende nehmen

Mit einer starken Grundstimmung, breitem Kader und dem Rückenwind aus den ersten Saisonwochen wollen die Eispiraten ihr Punktekonto weiter ausbauen. Gegen Bad Nauheim peilt man den dritten Heimsieg in Serie an, ehe es in Rosenheim darum geht, erstmals auch auswärts den vollen Erfolg einzufahren. Ein erfolgreiches Wochenende könnte den Westsachsen endgültig einen Platz im oberen Tabellendrittel sichern.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!