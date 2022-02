FrÃ¼he Tore fÃ¼r die Tigers! Red Bulls verlieren 0:2 gegen Straubing

München. (PM Red Bulls) Red Bull München hat in der PENNY DEL gegen die Straubing Tigers mit 0:2 (0:2|0:0|0:0) verloren. Vor 1.383 Zuschauern im...

München. (PM Red Bulls) Red Bull München hat in der PENNY DEL gegen die Straubing Tigers mit 0:2 (0:2|0:0|0:0) verloren.

Vor 1.383 Zuschauern im Olympia-Eisstadion waren die Münchner vor allem im zweiten Drittel deutlich überlegen, machten aber zu wenig aus ihren Chancen.

Spielverlauf

Die Red Bulls starteten schwungvoll und hatten die erste Topchance der Partie. Trevor Parkes testete Philipp Dietl gleich zweimal, doch der junge Schlussmann der Straubinger war zur Stelle (4. Minute). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase rückte Münchens Torhüter Henrik Haukeland vermehrt in den Mittelpunkt. Der Norweger mit einigen guten Paraden, beim Direktschuss von Ian Scheid (14.) und einem von Sandro Schönberger abgeschlossenen Konter (16.) war er aber chancenlos – 0:2 für Straubing nach 20 Minuten.

Im Mittelabschnitt erhöhten die Red Bulls das Tempo. Austin Ortega hatte nach wenigen Sekunden den ersten Hochkaräter, doch Dietl war auf dem Posten und hatte in der Folge auch das Glück auf seiner Seite. Denn in der 30. Minute rettete der Pfosten für den Straubinger Torhüter. Die Gäste unter Dauerdruck, aber immer wieder mit gefährlichen Entlastungsangriffen. Einen davon hatte Schönberger, der Haukeland mit seinem Alleingang aber nicht bezwingen konnte (33.).

Im Schlussdrittel suchten die Red Bulls die Lücke in der Tigers-Defensive. Die Gäste verteidigten aber stark und hatten in Überzahl den dritten Treffer auf dem Schläger, doch Andreas Eder (48.) und Jason Akeson (49.) knallten den Puck an den Pfosten. Es blieb spannend, allerdings wollte, auch als Münchens Trainer Don Jackson den sechsten Feldspieler aufs Eis schickte, kein Treffer gelingen.

Maximilian Kastner: „Im zweiten Drittel waren wir sehr stark, aber es steht 0:2. Am Freitag haben wir die nächste Chance auf drei Punkte.“

Endergebnis

Red Bull München gegen Straubing Tigers 0:2 (0:2|0:0|0:0)

Tore

0:1 | 13:50 | Ian Scheid

0:2 | 15:14 | Sandro Schönberger

Zuschauer: 1.383