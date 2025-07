Frohe Kunde aus Erding: Der Kapitän bleibt, Sponsor baut Engagement aus

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators gehen mit einem bewährten Führungsspieler in die Oberliga-Saison 2025/26

Kapitän Philipp Michl trägt auch künftig das Trikot der Herzogstädter. Parallel dazu weiten die beiden eng mit der Region verbundenen Marken Wolfra Natursaftkelterei und WINZZ Weinschorle ihr Sponsoring beim Eishockey-Oberligisten deutlich aus.

Philipp Michl ist seit vielen Jahren prägende Figur der Gladiators – auf dem Eis wie abseits davon. Der 36-jährige Mittelstürmer bringt enorme Erfahrung mit und gilt als ruhiger, verlässlicher Führungsspieler. In der vergangenen Saison erzielte Michl 32 Scorerpunkte in der Hauptrunde (9 Tore, 23 Assists) und steuerte 8 weitere Punkte in den Playoffs bei. Vor allem in engen Spielen bewies er immer wieder Spielintelligenz, Übersicht und Nervenstärke.

„Philipp ist als Kapitän nicht wegzudenken“, betont Sportlicher Leiter David Whitney. „Er führt die Mannschaft mit Klarheit und Souveränität und ist dabei stets teamorientiert und bodenständig. Umso wichtiger ist es, dass er den Weg in die Oberliga mitgeht.“

Der gebürtige Landshuter, der bereits in der DEL2 und Oberliga für Landshut, Passau, Regensburg und andere Clubs aktiv war, spielt seit 2014 mit nur kurzer Unterbrechung für die Gladiators. Als Spieler mit Gardemaß (1,80 m, 80 kg) agiert Michl sowohl als Spielmacher als auch als Zwei-Wege-Stürmer mit großem Verantwortungsbewusstsein – Eigenschaften, die in der kommenden Saison auch im Oberliga-Alltag gefragt sein werden.

Parallel zur sportlichen Planung investieren auch die Sponsoren in die Zukunft: Die Wolfra Natursaftkelterei, ein echtes Original aus Erding mit über 90 Jahren Tradition, und die junge, freche Marke WINZZ Weinschorle verlängern nicht nur ihren Vertrag, sondern bauen ihr Engagement gezielt aus. Neben der erweiterten Präsenz in der Stadtwerke Erding Arena – unter anderem mit Bandenwerbung, VIP-Aktivierung und Produktverkostungen – sind auch Social-Media-Kooperationen und Promotions an Heimspieltagen geplant.

„Als Unternehmen aus Erding fühlen wir uns eng mit den Gladiators verbunden. Die Mannschaft steht für Leidenschaft, Teamgeist und Bodenständigkeit – Werte, die wir mit unseren Marken Wolfra und WINZZ teilen“, sagt Marcella Sander, Marketingleitung Wolfra und WINZZ. „Mit WINZZ bringen wir Regionalität und Genuss aufs nächste Level – und aufs Eis.“

Mit dem erweiterten Sponsoring setzen die Erding Gladiators, Wolfra und WINZZ ein starkes Zeichen für regionale Partnerschaft, nachhaltiges Engagement und gemeinsames Wachstum – auf und neben dem Eis.