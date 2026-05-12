Frischgebackener Deutscher Meister für die Abwehr der Grizzlys Wolfsburg

Wolfsburg. (PM Grizzlys / EM) Die Grizzlys Wolfsburg vermelden einen weiteren Neuzugang.

Der frischgebackene deutsche Meister Les Lancaster wird ein Grizzly. Lancaster, der in den Playoffs sechs Treffer erzielte und eine überragende Plus-Minus-Bilanz von +13 aufzuweisen hatte, läuft künftig in Schwarz und Orange auf.

Wolfsburg ist für den US-Amerikaner die dritte Station in der Penny DEL.

Bevor Les Lancaster nach Europa wechselte, lief er in seiner Heimat sowohl in der AHL als auch der ECHL auf. In der Saison 2020/21 sammelte er für die Allen Americans sowohl die meisten Tore als auch Punkte unter allen ECHL-Defensivspielern und wurde zum ECHL-Verteidiger des Jahres gekürt.

2021 ging es für ihn dann zu Ilves Tampere in Finnland. Für die Skandinavier absolvierte der Rechtsschütze insgesamt 171 Liiga-Partien, in denen er auf beeindruckende 100 Scorerpunkte (27 Tore, 73 Assists) kam. In der Spielzeit 2022/23 war der 30-Jährige der beste Scorer unter allen Verteidigern der Liiga. Zudem war er in der folgenden CHL-Saison bester Torschütze unter allen Defensivspielern. Im Februar 2024 zog es Lancaster dann zum EHC Red Bull München in die PENNY DEL. Für die Isarstädter absolvierte er insgesamt 65 DEL-Spiele, in denen er fünf Treffer erzielte und 16 Vorlagen gab.

Im vergangenen Oktober wurde er dann von den Eisbären Berlin engagiert. Mit Erfolg! Lancaster spielte sich im Team fest und war auch in den Playoffs ein wichtiger Eckpfeiler im Team für den Gewinn der Meisterschaft.

„Wir sind sehr froh, dass sich Les für unser sportliches Konzept mit ihm entschieden hat und wir ihn frühzeitig verpflichten konnten, da er sich nach für ihn nicht ganz einfachen sportlichen Zeiten gerade in den letzten Wochen mehr und mehr steigern konnte und ganz speziell in den Playoffs für Berlin ein mitentscheidender Faktor für den Gewinn der Meisterschaft war. Les ist ein sehr spielstarker und offensiv ausgerichteter Verteidiger mit guten läuferischen Qualitäten und einem akkuraten Schuss. Er wird ein sehr wichtiger Baustein in unserer Abwehr sein und im Powerplay eine tragende Rolle einnehmen“, erklärt Karl-Heinz Fliegauf, Geschäftsführer und Sportdirektor der Grizzlys.

Les Lancasters Karriere in Zahlen

Source: Les Lancaster @ Elite Prospects