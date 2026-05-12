Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Grizzlys Wolfsburg Frischgebackener Deutscher Meister für die Abwehr der Grizzlys Wolfsburg
Grizzlys WolfsburgTransfer-News

Frischgebackener Deutscher Meister für die Abwehr der Grizzlys Wolfsburg

12. Mai 20261 Mins read176
Share
Les Lancaster - © City-Press
Share

Wolfsburg. (PM Grizzlys / EM) Die Grizzlys Wolfsburg vermelden einen weiteren Neuzugang.

Der frischgebackene deutsche Meister Les Lancaster wird ein Grizzly. Lancaster, der in den Playoffs sechs Treffer erzielte und eine überragende Plus-Minus-Bilanz von +13 aufzuweisen hatte, läuft künftig in Schwarz und Orange auf.

Wolfsburg ist für den US-Amerikaner die dritte Station in der Penny DEL.
Bevor Les Lancaster nach Europa wechselte, lief er in seiner Heimat sowohl in der AHL als auch der ECHL auf. In der Saison 2020/21 sammelte er für die Allen Americans sowohl die meisten Tore als auch Punkte unter allen ECHL-Defensivspielern und wurde zum ECHL-Verteidiger des Jahres gekürt.

2021 ging es für ihn dann zu Ilves Tampere in Finnland. Für die Skandinavier absolvierte der Rechtsschütze insgesamt 171 Liiga-Partien, in denen er auf beeindruckende 100 Scorerpunkte (27 Tore, 73 Assists) kam. In der Spielzeit 2022/23 war der 30-Jährige der beste Scorer unter allen Verteidigern der Liiga. Zudem war er in der folgenden CHL-Saison bester Torschütze unter allen Defensivspielern. Im Februar 2024 zog es Lancaster dann zum EHC Red Bull München in die PENNY DEL. Für die Isarstädter absolvierte er insgesamt 65 DEL-Spiele, in denen er fünf Treffer erzielte und 16 Vorlagen gab.
Im vergangenen Oktober wurde er dann von den Eisbären Berlin engagiert. Mit Erfolg! Lancaster spielte sich im Team fest und war auch in den Playoffs ein wichtiger Eckpfeiler im Team für den Gewinn der Meisterschaft.

„Wir sind sehr froh, dass sich Les für unser sportliches Konzept mit ihm entschieden hat und wir ihn frühzeitig verpflichten konnten, da er sich nach für ihn nicht ganz einfachen sportlichen Zeiten gerade in den letzten Wochen mehr und mehr steigern konnte und ganz speziell in den Playoffs für Berlin ein mitentscheidender Faktor für den Gewinn der Meisterschaft war. Les ist ein sehr spielstarker und offensiv ausgerichteter Verteidiger mit guten läuferischen Qualitäten und einem akkuraten Schuss. Er wird ein sehr wichtiger Baustein in unserer Abwehr sein und im Powerplay eine tragende Rolle einnehmen“, erklärt Karl-Heinz Fliegauf, Geschäftsführer und Sportdirektor der Grizzlys.

Les Lancasters Karriere in Zahlen

Source: Les Lancaster @ Elite Prospects

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
187
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post Österreichs Captain Peter Schneider: „Es wird ein Dogfight werden“

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
EV ZugTransfer-News

Raphael Diaz ein weiteres Jahr beim EVZ!

Zug. (PM EVZ) Der EVZ freut sich, die Vertrags-Verlängerung mit EVZ Identifikationsfigur...

By12. Mai 2026
Selber WölfeTransfer-News

Selber Wölfe verpflichten Aidan Brown

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe haben ihre dritte Kontingentstelle besetzt: Mit...

By12. Mai 2026
EV FüssenTransfer-News

Felix Linden bleibt beim EV Füssen

Füssen. (PM EVF) Erfahrung fand man in den letzten Jahren im Kader...

By12. Mai 2026
ESV KaufbeurenTransfer-News

Der nächste Kaufbeurer mit viel Potenzial kehrt zum ESVK zurück

Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit dem gebürtigen Kaufbeurer Simon Stowasser kann der ESV...

By12. Mai 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten