Frischer Wind für den Angriff – Nicolò Remolato wechselt zu den Foxes

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell die Verpflichtung des italienischen Stürmers Nicolò Remolato für die Saison 2026/27 bekannt.

Für den 21-jährigen Bozner wird es die erste Saison in der ICE Hockey League sein. Trotz seines jungen Alters kann er bereits auf vier Spielzeiten in der Alps Hockey League bei Unterland und Cortina zurückblicken.

Remolato zeichnet sich auf dem Eis vor allem durch seine Laufstärke, seine Geschwindigkeit und seine ausgeprägte Arbeitsmoral aus. „Ich bin in Bozen geboren und aufgewachsen – für mich geht damit ein Kindheitstraum in Erfüllung“, erklärt der Stürmer. „Das weiß-rote Trikot zu tragen, ist eine unbeschreibliche Ehre. Es ist ein ganz besonderes Gefühl, die Stadt zu vertreten, in der man geboren wurde, und in einem solchen Stadion spielen zu dürfen. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich als Kind zu lokalen Spielern wie Insam, Egger oder Zisser aufgeschaut habe.

Besonders in Erinnerung geblieben ist mir, als mir Insam bei einem Besuch in der Kabine des HCB einen Schläger schenkte.“ Anschließend blickt Remolato auf seine jüngste Station in Cortina zurück: „Ich wollte bewusst mein gewohntes Umfeld verlassen und eine neue sportliche und persönliche Erfahrung machen“, erklärt er. „Ich wollte mich beweisen, mir meinen Platz verdienen und möglichst viele Erfahrungen sammeln. Trotz einer Verletzung konnte ich viel spielen und mit starken Importspielern zusammenspielen. In der ICEHL erwarte ich eine völlig andere Welt – mit mehr Tempo, mehr Physis, mehr taktischen Anforderungen und stärkerem Teamspiel. Hier muss jeder seine Rolle akzeptieren, seine Aufgaben verstehen und sie konsequent erfüllen. Ich bin hier, um zu lernen und den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen.“

Die Karriere

Nicolò Remolato wurde am 8. Juni 2005 geboren und durchlief die Nachwuchsabteilung von HC Neumarkt/Auer. 2021 debütierte er in der Italian Hockey League für die Unterland Cavaliers. In derselben Saison nahm er erstmals mit der italienischen Nationalmannschaft an einer U18-Weltmeisterschaft teil und erzielte dabei zwei Tore. Von 2022 bis 2025 spielte er für die Mannschaft aus dem Unterland in der Alps Hockey League. Während dieser Zeit absolvierte er eine weitere U18-Weltmeisterschaft sowie zwei U20-Weltmeisterschaften. Besonders bei der U20-WM 2025 wusste er zu überzeugen: Mit einem Tor und sechs Assists wurde er zum wertvollsten Spieler der italienischen Auswahl gewählt. In der vergangenen Saison wechselte Remolato zu SG Cortina. Dort erzielte er sechs Tore und 13 Assists und gewann zudem den italienischen Supercup. Insgesamt kommt er in der Alps Hockey League auf 145 Spiele und 58 Punkte (23 Tore, 35 Assists).

143 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro