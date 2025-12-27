Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
HC Fribourg-GotteronTransfers

Fribourg-GottÃ©ron verstÃ¤rkt sich weiter

27. Dezember 20251 Mins read29
Fribourg. (PM HCFG) Die Zusammensetzung des Kaders fÃ¼r die Saison 2026-2027 wird von Tag zu Tag konkreter.

Simon Seiler und Jamiro Reber werden fÃ¼r Fribourg auflaufen.

Die HC Fribourg-GottÃ©ron AG freut sich, einen Neuzugang und eine VertragsverlÃ¤ngerung bekannt zu geben.
Simon Seiler, der in der Saison 2022-2023 in die BCF Arena wechselte, verlÃ¤ngert seinen Vertrag um eine Saison. Der 29-jÃ¤hrige Verteidiger wird mindestens bis 2027 fÃ¼r Freiburg spielen.
Im Angriff verstÃ¤rken die Drachen ihren Kader mit Jamiro Reber. Der 19-jÃ¤hrige Schweizer Junioren-Nationalspieler, der seit zwei Saisons in Schweden bei JÃ¶nkÃ¶ping spielt, hat einen Vertrag fÃ¼r zwei Saisons bis 2028 unterschrieben.

Gerd ZenhÃ¤usern, Sportdirektor: Â«Simon Seiler ist ein zuverlÃ¤ssiger, solider Spieler, der innerhalb der Mannschaft sehr geschÃ¤tzt wird. Er wird seine Entwicklung in unserem Team fortsetzen. Jamiro Reber gilt als eines der Talente im Schweizer Eishockey. Wir wollen sein Potenzial weiter ausbauen.Â»

